Moto 2026

Kawasaki svela il prezzo della Z650RS 2026

Avatar di Michele Perrino, il 03/01/26

1 ora fa - Kawasaki Z650RS 2026: scopriamo quanto costa la moto Retro Sport

Kawasaki annuncia il prezzo della Z650RS model year 2026: scopriamo quanto costa la moto della gamma Retro Sport

Kawasaki Z650RS si riconferma dal punto di vista tecnico anche col model year 2026. La moto della gamma Retro Sport, però, cambia nel look grazie a nuove colorazioni: scopriamo le novità.

Kawasaki Z650RS 2026: colori e prezzo

Kawasaki Z650RS: il model year 2026

Per la Z650RS 2026 sono 2 le nuove colorazioni, la Metallic Ocean Blue e la Candy Emerald Green. La moto della gamma Retro Sport ha subito un lieve ritocco anche al prezzo con il nuovo model year: Z650RS 2026, infatti, costa 8.090 euro (7.990 euro il prezzo di listino della Z650RS 2025, 7.190 euro con la promozione). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.

VEDI ANCHE
Video: alle origini degli stunt con Arto Nyquist e la Z1300 di Kawasaki
Prima dei social, alle origini degli stunt in moto: Arto Nyquist e la Z1300 di Kawasaki
Kawasaki, in arrivo un maxiscooter ibrido
Kawasaki, ecco i brevetti che anticipano l'arrivo di un maxiscooter ibrido
Nuova Kawasaki Z1100: differenze e aggiornamenti rispetto alla Z1000
Nuova Kawasaki Z1100 vs Z1000: cosa cambia dopo 10 anni?
Pubblicato da Michele Perrino, 03/01/2026
Tags
kawasaki
Gallery
Logo Kawasaki
Kawasaki
Vedi anche