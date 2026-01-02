Kawasaki svela il prezzo della Z650RS 2026

Kawasaki Z650RS si riconferma dal punto di vista tecnico anche col model year 2026. La moto della gamma Retro Sport, però, cambia nel look grazie a nuove colorazioni: scopriamo le novità.

Kawasaki Z650RS 2026: colori e prezzo

Kawasaki Z650RS: il model year 2026

Per la Z650RS 2026 sono 2 le nuove colorazioni, la Metallic Ocean Blue e la Candy Emerald Green. La moto della gamma Retro Sport ha subito un lieve ritocco anche al prezzo con il nuovo model year: Z650RS 2026, infatti, costa 8.090 euro (7.990 euro il prezzo di listino della Z650RS 2025, 7.190 euro con la promozione). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/01/2026