Cosa c'è sotto allo stunt di Lando Norris che guida la McLaren di Lego

Da un lato, il set Lego Technic McLaren P1 in scala 1:8 in vendita nei negozi a 449,99 euro, dall'altro l'evento per lanciarlo, che come spesso accade ultimamente ha visto i maestri dei mattoncini realizzare una P1 di Lego grande come l'originale e il pilota Lando Norris portarla a spasso per un giro di pista sul circuito di Silverstone. Guarda il video qui sotto, che poi ne riparliamo.

LA PIÙ TECHNIC DI SEMPRE La replica a grandezza naturale della McLaren P1 è composta da 342.817 elementi Lego Technic, pesa circa 1.220 kg e integra strutture mai viste prima su una replica di Lego così grande. Ha infatti uno sterzo completamente funzionante, che le ha permesso di affrontare le curve di un vero circuito. Prima di lei, la replica Lego della Bugatti Chiron (qui il video) aveva consentito al pilota Andy Wallace di guidare un modellino in scala 1:1, ma solo in rettilineo, nel centro prove di Ehra Lessien, in Germania.

VEDI ANCHE

Lando Norris in pista a Silverstone al volante della McLaren P1 di Lego

COSA C'È SOTTO La realizzazione della P1 di Lego ha coinvolto 23 specialisti tra design, ingegneria e costruzione del gruppo Lego e di McLaren Automotive, con 8.344 ore di sviluppo e montaggio, e l’utilizzo di 393 diversi tipi di elementi Lego Technic. Il powertrain è composto da 8 gruppi (come i cilindri dell'auto reale), ciascuno dei quali contiene 96 motori Lego Power Function: a muovere il modello in scala reale è dunque lo sforzo congiunto di 768 motorini elettrici di quelli che puoi trovare nelle confezioni Lego Technic. La batteria di trazione è quella di un'auto elettrica normale, a dare un'autonomia mai vista su un modello di Lego in scala reale: tanto che Lando, pilota ufficiale della McLaren F1, ha potuto completare un giro a Silverstone che misura 5,9 km. Guarda il video dietro le quinte della costruzione dell'auto, se non l'hai ancora fatto: ti basta cliccare sulla foto di apertura del servizio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/09/2024