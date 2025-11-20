Kawasaki Z900RS e Z900RS SE 2026: ecco i prezzi delle moto retrò (ora meno care)

Kawasaki ha annunciato i prezzi di Z900RS e Z900RS SE 2026: scopriamo quanto costano le nuove moto della gamma Retro Sport

Kawasaki ha annunciato i prezzi di Z900RS e Z900RS SE 2026. Dopo Z900 e Z900SE, Z650S, KLE500 e KLE500 SE, ora scopriamo quanto costano le moto della gamma Retro Sport.

Kawasaki Z900RS e Z900RS SE 2026: i prezzi

Kawasaki Z900RS 2026, ecco come cambia la naked retrò giapponese

Le Kawasaki Z900RS e Z900RS SE 2026 ve le abbiamo già raccontate, anche da EICMA. Cosa c'è di nuovo sono i prezzi, che scendono: 12.990 euro per la Z900RS – prima da 13.190 euro – e 14.590 euro per la Z900RS SE (il model year 2025 era a quota 14.890 euro). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 20/11/2025