Incidente al GP d'Olanda: il video dello stunt in moto andato male

Tra le sessioni di prove del sabato del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort (qui le pagelle), lo show di uno stuntman in sella alla sua moto da freestyle è finito molto male. Guarda qui sotto il video dell'incidente, pubblicato su X (ex Twitter) dallo spettatore James Brooks. Poi ne riparliamo.

NON RISCHIA LA VITA Come si vede, la routine prevedeva un salto molto alto tra due rampe. Sfortunatamente il pilota Honza Kabát, di un team lituano FMX, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato sulla rampa di discesa. Da quanto si vede nel filmato, Kabát arriva lungo sulla rampa d'atterraggio, cappottandosi. La rovinosa caduta ha causato traumi e fratture alla spalla, al polso, alla mano e alla gamba, ma lo stuntman non è in pericolo di vita.

METEO AVVERSO “Mi sento come se fossi stato investito da un treno. Sono stato incosciente per più di 4 ore; non ricordo nulla”, ha scritto Kabàt in un post sui social media: “Dovrò sottopormi a molte operazioni e a un lungo periodo di recupero prima di tornare alla guida di una moto”. Quanto all'incidente, vento e pioggia potrebbero aver influito: “Un tempo come questo non è adatto per il freestyle”, ha detto Kabát. “Il vento era molto forte e la strada era bagnata; questi sono i due fattori che hanno causato la mia caduta. Non saltiamo mai in queste condizioni negli altri eventi.”

