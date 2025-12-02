Stunt per vendere auto: top e flop che diventano virali

BYD Yangwang U8L e il “crash test della palma” e altri stunt: quando le operazioni di marketing diventano virali

L'ultima a diventare virale con il video di uno stunt per vendere le proprie auto è BYD, che ha sottoposto il suo SUV di lusso Yangwang U8L al ''crash test della palma''. Che cosa significhi lo puoi guardare tu stesso nel video qui sotto e dalla prova la Yangwang esce vincitrice in modo impressionante. Ma non sempre queste mosse di marketing ottengono il risultato sperato. Vediamo alcuni dei casi più clamorosi.

BYD Yangwang U8L e il crash test della palma: il video

La prova è semplice, almeno sulla carta: si prende un albero alto e pesante, lo si issa in verticale sopra il tetto dell’U8L, e poi lo si lascia cadere. Non una, ma tre volte. Scopo del test, dimostrare che il super SUV cinese è a prova di uragano, situazione non rara in Cina e nella quale il rischio di essere colpiti da alberi spezzati dal vento non è così remoto.

Alberi spezzati ma non solo: altri oggetti possono essere fatti volare dalle trombe d'aria. Ed ecco che il test orchestrato da Yangwang ha sprigionato 50,4 kJ, equivalenti a circa 54.000 Nm durante il botto più violento: pari a un condizionatore che precipita da un palazzo di 40 piani.

Il grande SUV cinese da circa 130.000 euro non fa una piega. O meglio, una piega la fa: il longherone sopra la portiera (colpito strategicamente nel punto più robusto, va sottolineato) si accartoccia un po’, ma la porta del guidatore continua ad aprirsi senza opporre resistenza, i vetri restano integri, le sospensioni non collassano.

Ad avere la peggio è l'albero, che si spezza al terzo impatto. La palma killer è solo l’ultimo episodio di una campagna mediatica che ha visto la Yangwang U8L girare su se stessa e persino galleggiare. Che cosa tirerà fuori BYD la prossima volta?

Chery Fengyun X3L sconfitta dalla ''strada del drago''

Ma i successi, si sa, destano meno scalpore dei fallimenti ed ecco che il video più cliccato degli ultimi tempi è quello della Chery Fengyun X3L che fallisce la scalata al monte Tianmen.

Lo stunt era una sfida lanciata alla Range Rover Sport, che aveva compiuto l'impresa nel 2018, ma qualcosa nel tentativo della Chery è andato storto e l'auto è scivolata all'indietro, danneggiando addirittura la storica costruzione.

Colpa del cavo di sicurezza, pare, che si è sganciato e attorcigliato a una delle ruote anteriori, azzerandone la trazione. Come dicono gli inglesi? ''Shit happens''.

Volvo: il crash test più estremo, da 30 metri di altezza

Volvo e i crash test da 30 metri d'altezza

Questo non è uno stunt per lasciare gli spettatori a bocca aperta o per guadagnare clic sui social: il ''crane test'' organizzato da Volvo quattro anni fa aveva lo scopo di addestrare i soccorritori ad aprire le auto che avevano subito gli impatti più severi.

Per riuscirci, la casa svedese ha fatto cadere da una gru di 30 metri (crane, in inglese) una decina d'auto: l'unico modo per avere rottami dei modelli più recenti, che non si trovano ancora dagli sfasciacarrozze. Qui il video, nel servizio che le abbiamo dedicato all'epoca.

I vetri antiproiettile... fragili del Tesla Cybertruck

Qualche attimo di imbarazzo per Elon Musk alla presentazione del Cybertruck, che doveva essere equipaggiato dei vetri anti-proiettile Tesla Armor Glass.

La dimostrazione parte bene, con la biglia di metallo che cade su un vetro senza romperlo, ma quando l'assistente lancia (con poca convinzione) la stessa sfera contro i finestrini del truck elettrico - seguendo le istruzioni di Musk - i vetri vanno in frantumi.

L'episodio ricorda la presentazione di Windows 98, con Bill Gates e Chris Capossela mostrare la funzionalità plug and play del nuovo sistema operativo. Capossela infila nel pc la chiavetta USB e sul monitor compare il temuto schermo blu: ''Ecco perché non è ancora in vendita'', aveva brillantemente commentato Gates.

Billy Perry salta con la bici una BMW M5 di traverso

Salta con la bici una BMW in drift

Ultimamente BMW è molto impegnata nei video adrenalinici e quello con lo stuntman Billy Perry che salta con la sua BMX una BMW M5 in drifting è tra i più spettacolari. Ne parliamo qui, dove trovi anche il filmato dell'impresa.

Sfida la diga con la Range Rover

Anche Land Rover è sempre stata in prima fila quando si tratta di dimostrare con stunt fuori di testa le capacità dei suoi veicoli. Uno dei più spettacolari e rischiosi l'ha compiuto nel 2022 con una Range Rover Sport e la coraggiosa pilota Jessica Hawkins.

La sfida era risalire il ripido canale di scolo di una diga con una Range Rover Sport, mentre le cateratte venivano aperte e l'acqua aumentava sempre di più. Se qualcosa fosse andato storto, l'auto sarebbe stata trascinata via dalla corrente fino a un precipizio di 90 metri. Un'impresa che, dopo i fallimenti di Chery e dei Tesla Armor Glass, appare ancora più folle.

