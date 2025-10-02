Hyundai i10, Santa Fe e Kona regine d'Inghilterra, per l'affidabilità

Perfette. Anzi, impeccabili. La citycar Hyundai i10 e l’ammiraglia a sette posti Santa Fe si sono piazzate in cima al sondaggio 2025 di What Car? dedicato all’affidabilità, portando a casa un rotondo 100% di valutazione. Terza, tra i SUV compatti, la Hyundai Kona, con un punteggio del 98,7%.
Il risultato arriva da un’indagine condotta assieme a MotorEasy su oltre 32.000 automobilisti britannici, chiamati a raccontare la loro esperienza con vetture fino a cinque anni di età. Tra 227 modelli e più di 30 marchi analizzati, i due modelli coreani non hanno fatto registrare nemmeno un guasto negli ultimi 24 mesi. Zero. Nada.
La piccola che non sbaglia un colpo
La Hyundai i10 (generazione 2020-in poi) si conferma punto di riferimento tra le citycar: compatta fuori, spaziosa dentro, connessa e dotata dei principali sistemi di sicurezza. Motori a benzina efficienti, costi di gestione bassi e – soprattutto – quell’affidabilità che la fa sembrare fatta di granito.
Hyundai Santa Fe 2020, premiata in UK per l'affidabilità
Il SUV perfetto per la famiglia
Altra storia, altra categoria, stesso verdetto: la Santa Fe della penultima generazione (2018-2024) non solo condivide il gradino più alto del podio, ma domina anche il segmento dei sette posti. Comfort, versatilità, powertrain ibridi e plug-in hybrid: il grande SUV coreano mette d’accordo chi cerca spazio, senza temere imprevisti meccanici. Doti che la nuova Santa Fe di ultima generazione punta a consolidare.
Non solo top, anche podio
Hyundai si prende anche un altro riconoscimento con la Kona Hybrid (2019-in poi), terza tra i piccoli SUV con un punteggio quasi perfetto: 98,7%. Merito della combinazione tra motore 1.6 benzina ed elettrico, che unisce consumi bassi a una tecnologia di bordo di livello, tanta praticità e un look innovativo. Qui la prova della versione mild-hybrid.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|i10 1.0 MPI MT 63 CV Connect Line
|63 / 46
|18.100 €
|i10 1.0 MPI AT 63 CV Connect Line
|63 / 46
|19.100 €
|i10 1.0 MPI MT 63 CV Prime
|63 / 46
|19.350 €
|i10 1.0 TGDI 90 CV N Line
|90 / 66
|20.100 €
|i10 1.0 MPI AT 63 CV Prime
|63 / 46
|20.350 €
