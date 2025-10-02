Affidabilità auto

Hyundai i10, Santa Fe e Kona regine d'Inghilterra, per l'affidabilità

Avatar di Emanuele Colombo, il 02/10/25

2 ore fa - Hyundai, regina d’affidabilità: i10 e SANTA FE imbattibili nel sondaggio What Car? 2025

Hyundai i10 e Santa Fe hanno ottenuto il 100% di affidabilità nel sondaggio What Car? 2025. Hyundai Kona terza col 98,7%

Perfette. Anzi, impeccabili. La citycar Hyundai i10 e l’ammiraglia a sette posti Santa Fe si sono piazzate in cima al sondaggio 2025 di What Car? dedicato all’affidabilità, portando a casa un rotondo 100% di valutazione. Terza, tra i SUV compatti, la Hyundai Kona, con un punteggio del 98,7%.

Il risultato arriva da un’indagine condotta assieme a MotorEasy su oltre 32.000 automobilisti britannici, chiamati a raccontare la loro esperienza con vetture fino a cinque anni di età. Tra 227 modelli e più di 30 marchi analizzati, i due modelli coreani non hanno fatto registrare nemmeno un guasto negli ultimi 24 mesi. Zero. Nada.

Hyundai i10

La piccola che non sbaglia un colpo

La Hyundai i10 (generazione 2020-in poi) si conferma punto di riferimento tra le citycar: compatta fuori, spaziosa dentro, connessa e dotata dei principali sistemi di sicurezza. Motori a benzina efficienti, costi di gestione bassi e – soprattutto – quell’affidabilità che la fa sembrare fatta di granito.

Hyundai Santa Fe 2020, premiata in UK per l'affidabilità

Il SUV perfetto per la famiglia

Altra storia, altra categoria, stesso verdetto: la Santa Fe della penultima generazione (2018-2024) non solo condivide il gradino più alto del podio, ma domina anche il segmento dei sette posti. Comfort, versatilità, powertrain ibridi e plug-in hybrid: il grande SUV coreano mette d’accordo chi cerca spazio, senza temere imprevisti meccanici. Doti che la nuova Santa Fe di ultima generazione punta a consolidare.

Hyundai Kona Hybrid

Non solo top, anche podio

Hyundai si prende anche un altro riconoscimento con la Kona Hybrid (2019-in poi), terza tra i piccoli SUV con un punteggio quasi perfetto: 98,7%. Merito della combinazione tra motore 1.6 benzina ed elettrico, che unisce consumi bassi a una tecnologia di bordo di livello, tanta praticità e un look innovativo. Qui la prova della versione mild-hybrid.

VEDI ANCHE
Hyundai i10: in video la citycar con ADAS e infotainment al top
Hyundai i10: piccola di nome, non di fatto con sicurezza e connettività al top (video)
Test nuova Hyundai Santa Fe 2024: prova, prezzi, opinioni
Grintosa e divertente: il video al volante della Hyundai Santa Fe 2024
Prova Hyundai Santa Fe Hybrid 2024: interni, consumi, opinioni
Questa è pazza. Anzi no, per niente. Nuova Hyundai Santa Fe, un gigante... furbo
Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/10/2025
Tags
hyundai santa fehyundaihyundai i10
Gallery
    Listino Hyundai i10
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    i10 1.0 MPI MT 63 CV Connect Line 63 / 4618.100 €
    i10 1.0 MPI AT 63 CV Connect Line 63 / 4619.100 €
    i10 1.0 MPI MT 63 CV Prime 63 / 4619.350 €
    i10 1.0 TGDI 90 CV N Line 90 / 6620.100 €
    i10 1.0 MPI AT 63 CV Prime 63 / 4620.350 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai i10 visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai i10
    Logo Hyundai
    Hyundai
    Vedi anche