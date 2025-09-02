Lancia, al via i test sulla vettura Rally2: i piani del progetto e le prime immagini

Lancia ha iniziato i test con la vettura che dovrebbe debuttare nel corso del 2026: ecco a che punto è il programma

Nella giornata di lunedì hanno iniziato a circolare sul web le immagini del test svolto in Francia da Lancia sulla Ypsilon Rally2 HF. Come sempre quando di mezzo ci sono il nome della casa torinese e il mondo dei rally, l'attenzione degli appassionati è salita alle stelle. Vediamo quali sono i piani della casa torinese (e di Stellantis) per questa vettura e non solo.

Possibile il debutto già nel 2026

La vettura testata dall'equipaggio formato da Yann Bonato e Benjamin Boulloud è la base su cui il gruppo Stellantis sta lavorando con l'obiettivo di farla debuttare nelle prime competizioni già nel 2026, a gennaio o giugno a seconda dell'omologazione. Qui sotto le immagini del test, pubblicate dal canale Youtube specializzato Ugo Rallye68:

Nei progetti del gruppo italo-francese, questa Ypsilon HF andrà a sostituire completamente nel 2027 la Citroen C3 Rally, giunta al termine della sua omologazione. Altro discorso riguarda invece il possibile ritorno ufficiale nel Mondiale Rally.

Ritorno nel WRC ancora lontano

Quest'anno, Lancia è tornata ufficialmente nei rally con la Ypsilon Rally4 HF. La vettura Rally2 rappresenta un ulteriore salto in avanti nel ritorno nelle competizioni, ma non si tratta ancora dei primi passi per il ritorno ufficiale nel WRC. Questo perché la FIA ha iniziato i crash test sul telaio delle auto che prenderanno parte alla stagione 2027 subito dopo il Rally Finlandia disputato a inizio agosto e i primi telai verrano deliberati solo nelle prossime settimane: al momento c'è registrato solo quello Toyota.

Dunque il telaio utilizzato nei test con Bonato al volante non è utilizzabile in questa prospettiva, dato che neppure la casa giapponese è già nelle condizioni di effettuare delle prove su strada in ottica 2027. Il ritorno nel WRC di Lancia non è stato escluso dall'amministratore delegato Luca Napolitano quando lo scorso aprile, nel weekend del Rally Piemonte, è stato presentato il nuovo Trofeo Lancia che vede protagonista la Ypsilon Rally4 HF, ma si tratta di un percorso lungo.

Conferenza stampa presentazione Lancia Ypsilon Rally4 HF

Di certo, l'avanzamento di questo progetto su una vettura Rally2 rappresenta una nuova conferma dell'interesse dei vertici verso questo tipo di competizioni, favorito anche dal nuovo regolamento tecnico approvato dalla FIA per il 2027 e che ha tra i propri obiettivi quello di attrarre nuovi costruttori. Lo stesso presidente Mohammed Ben Sulayem ha ammesso di avere in corso colloqui non solo con Lancia, ma anche con Skoda e Citroen, oltre ovviamente che con Toyota, Hyundai e Ford già impegnate nel WRC per garantire il maggior numero di marchi nel futuro prossimo del mondiale.

