L'emozionante video con cui Lancia annuncia il ritorno nel WRC

Dopo aver confermato l'ingresso nel WRC2 con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, ora Lancia ha annunciato che l'esordio avverrà nel Rallye Monte Carlo che aprirà la stagione 2026 del mondiale rally. Per farlo, la casa torinese ha diffuso un video che non può che far aumentare la grande attesa che c'è attorno a questo progetto che riporta alle competizioni internazionali il marchio più vincente nella storia del WRC.

Napolitano: ''Lo abbiamo promesso, lo abbiamo mantenuto''

La possibilità che la casa torinese rientrasse nel mondiale rally, seppur per ora nella seconda categoria, era stata discussa fin dal lancio del Trofeo Lancia, avvenuto lo scorso aprile nel weekend del Rally Piemonte. Il CEO Luca Napolitano aveva dichiarato: ''Tutti noi vorremmo la Lancia nel mondiale, però, come ho detto, vogliamo fare le cose bene, un pezzo per volta''. Anche per questo, nel video può ribadire di aver mantenuto la promessa: ''Lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto. Andiamo a correre il mondiale WRC2''.

Test Lancia Ypsilon Rally 4 HF: Miki Biasion e Luca Napolitano

Per sottolineare l'aura attorno a Lancia nel mondo dei rally, Napolitano ha ricordato una frase che gli è rimasta impressa: ''La prima volta che ho incontrato Micky Biason mi ha detto una frase che poi non ho mai dimenticato: 'Se da bambino sognavi la pista, il tuo sogno era la Ferrari, ma se sognavi il rally Il tuo sogno era la Lancia'. Il sogno si è avverato''.

Biasion: ''Una lancia nata per correre''

Micky Biasion è stato coinvolto nel progetto fin dai primi passi e ora il due volte iridato nel Mondiale Rally garantisce che la nuova Ypsilon Rally2 saprà tornare a far emozionare i tifosi: ''La nuova Ypsilon Rally 2 HF Integrale è una Lancia nata per correre. È una vera Lancia da competizione. Con lei le emozioni sono ancora più forti''.

Miky Biasion, due volte campione del Mondo, con la tuta del Trofeo Lancia Rally

Eugenio Franzetti, capo di Lancia Corse HF, ha aggiunto: ''Prima lo immaginavamo, ora possiamo dirlo. E con orgoglio. È tutto vero. Il trofeo Lancia è stato solo l'inizio''. A riguardo, c'è da segnalare come nel Rallye Sanremo che nel weekend appena trascorso ha chiuso la stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally, Lancia si è aggiudicata il Titolo Costruttori Due Ruote Motrici con la Ypsilon Rally4 HF, mentre il Trofeo Lancia era già stato vinto con una gara di anticipo dall'equipaggio formato da Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, vincitori anche del titolo Piloti CIAR 2Ruote Motrici, riportando così il marchio Lancia al successo tricolore dopo oltre trent’anni.

Lancia entra nel WRC2: il video

Nel video, oltre alle immagini di vetture storiche come la 037, la Stratos e la Delta, vengono mostrati alcuni passaggi della Ypsilon Rally 2 HF impegnata nei recenti test su strada. Mentre è già iniziato il countdown verso il prossimo Rallye Monte Carlo, in programma dal 22 al 26 gennaio 2026, non resta che gustarsi questo filmato e attendere i prossimi dettagli sulla nuova vettura e sul programma sportivo Lancia, per i quali è già stata annunciata una successiva comunicazione presso la sede del Motorsport Stellantis.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/10/2025