Lancia, ora è ufficiale: la Ypsilon Rally2 HF Integrale è realtà

''La Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale debutta portando nello sport di oggi lo spirito leggendario delle vittorie rallistiche Lancia. E questo è solo l’inizio''. Un brevissimo comunicato, per confermare quanto era emerso nelle scorse settimane attraverso foto e video pubblicati online: Lancia ha confermato che il progetto della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale è realtà.

Possibile debutto già a Monte Carlo, con sguardo al 2027

La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale è stata testata nelle scorse settimane dai piloti francesi Yoann Bonato e Leo Rossel, attualmente impegnati nelle competizioni con la Citroen C3 Rally2. Proprio questa vettura, giunta a fine omologazione, dovrebbe lasciar spazio alla Lancia in una staffetta tra marchi del gruppo Stellantis nel mondiale WRC2. La Ypsilon Rally2 potrebbe esordire già a gennaio nel Rallye Monte Carlo che aprirà la stagione 2026 del Mondiale Rally.

Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Questa novità rappresenta il secondo step del progetto di ritorno di Lancia nelle competizioni rallistiche, dopo il debutto avvenuto quest'anno della Ypsilon Rally4. Con la Rally2 la casa torinese farà il ritorno ufficiale nel mondiale, dove tuttora è il Costruttore che vanta più titoli vinti, 11, nonostante sia assente a pieno titolo dal 1992. Alle sue spalle ci sono proprio Citroen e Toyota appaiate a quota 8, con la casa giapponese in procinto di salire a 9 con il successo nell'attuale campionato.

Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Anche il rientro con una vettura Rally2 dovrebbe essere solo un passaggio intermedio in questo percorso, come lascia intuire quel ''e questo è solo l'inizio'' con cui si chiude il breve comunicato odierno. All'orizzonte, infatti, ci sono i nuovi regolamenti WRC 2027 che, per facilitare la partecipazione di un maggior numero di case automobilistiche, vedranno per la massima categoria al via delle vetture molto simili alle attuali Rally2. Lo stesso presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, aveva citato Lancia tra i marchi con cui era in discussione per definire il futuro del WRC.

Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Non resta che attendere pochi mesi, innanzitutto per capire se davvero la Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà già al via del Rallye Monte Carlo. Si aprirà poi anche il discorso dei piloti, con Citroen che attualmente schiera nel WRC2 i fratelli Yohan e Leo Rossel. Con la stessa vettura nel Campionato Italiano Assoluto Rally si cimenta con grande successo da anni Andrea Crugnola e avere un pilota italiano al volante di una Lancia renderebbe il ritorno ancora più d'impatto. Staremo a vedere, ma ora quello che poteva sembrare solo un sogno ha ben più di un punto di contatto con la realtà.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/09/2025