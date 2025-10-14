Rouven Mohr al volante della Lamborghini Temerario: puro drift! Il video

D'accordo, c'è Akio Toyoda che, con la GR Yaris, ha fatto vedere dei bei numeri. Ma quanti altri pezzi grossi delle aziende automobilistiche hai visto guidare così? Nel video qui sotto Rouven Mohr, Chief Technology Officer Lamborghini, porta la Lamborghini Temerario a fare un giro per le viette della fabbrica. E se la fa tutta di traverso!

Lui può: perché ha il manico, la confidenza e l'autorità per scendere dall'auto e dire semplicemente ''ops!'' se qualcosa andasse storto. Ma guidare così un bolide da circa 400.000 euro e capace di bruciare lo 0-100 km/h in 2,3 secondi, con il suo V8 sovralimentato, non è cosa da tutti. A meno che non ci sia lo zampino del Drift Mode: una taratura specifica del controllo elettronico di stabilità e trazione che promette di semplificare la guida in derapage. Già, ma quanto? Se me la fanno provare, te lo dico.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/10/2025