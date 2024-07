3h Nurburgring, Gara: Lamborghini ritrova il successo con Grasser

LAMBORGHINI RITROVATA Dopo due pole position consecutive, non tramutatesi in vittoria, la Lamborghini si è rifatta nella 3 ore del Nurburgring, terza tappa del GT World Challenge Europe, endurance cup. Il marchio italiano non ha faticato troppo per fare sua una gara che fin dalla prima curva aveva girato a suo favore. Jordan Pepper, Frank Perera e Marco Mapelli sono passati al comando nelle prime battute dopo un contatto tra le due vetture davanti a loro.

MARCHI TEDESCHI BATTUTI Dietro alla Huracan del team Grasser si sono accodati i team di riferimento dei marchi tedeschi che sul circuito corto del Nurburg comunque giocano in casa. I tre vincitori hanno dettato il loro ritmo relegando alle loro spalle la Porsche del team Schumacher CLRT (Ayancan Guve, Dorian Boccolacci e Laurin Heinrich), quest'ultima che ha avuto ragione sul finale contro la Mercedes guidata da Daniel Morad, Maro Engel e Lucas Auer. Giù dal podio Audi e BMW rispettivamente dei team Tresor e Rowe.

DRUDI SESTO Vincitori della 24h di Spa e attuali capoclassifica della serie endurance, Mattia Drudi, Marco Sorensen e Nichi Thiim hanno concluso al sesto posto dopo una penalità che li ha visti cedere la quinta piazza alla BMW. Il romagnolo è stato il migliore degli italiani dopo che la Ferrari 296 guidata da Alessio Rovera, Davide Rigon e Alessandro Pierguidi ha lottato duramente per risalire in ottava posizione. Subito dietro l'equipaggio Iron Lynx di riferimento composto da Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli e Mirko Bortolotti.

3h Nurburgring, Gara (top ten)

1. Perera/Mapelli/Pepper - Lamborghini Huracan Team Grasser - 90 giri

2. Guven/Heinrich/Boccolacci - Porsche 911 Team Schumacher CLRT - 9.687

3. Engel/Morad/Auer - Mercedes AMG Team Mann Filter - 10.719

4. Haase/Aka/Feller - Audi R8 Team Tresor Attempto - 27.305

5. Eng/Yelloly/Wittmann - BMW M4 Team Rowe - 56.561

6. Drudi/Sorensen/Thiim - Aston Martin Vantage Team ComToYou - 1:06.101

7. Ellis/Drouet/Gotz - Mercedes AMG Team Boutsen - 1'13.304

8. Rovera/Rigon/Pier Guidi - Ferrari 296 AF Corse - 1'13.882

9. Caldarelli/Cairoli/Bortolotti - Lamborghini Huracan Team Iron Lynx - 1'16.055

10. Abril/Vidales/Neubauer - Ferrari 296 AF Corse - 1'20.895

