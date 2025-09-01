Drift Car vs Rally Car: una sfida che sa di Gymkhana nel video Red Bull

Tre sfide, due filosofie di guida, una sola corona da conquistare. Il pilota di rally Josh McErlean sfida con la sua Ford Puma WRC Rally1 il campione di Drift Masters Conor Shanahan sulla sua Toyota GT86 drift car, per vedere chi tra i due piloti (entrambi irlandesi) e le loro rispettive auto ha il miglior controllo del mezzo. Guarda qui sotto il video per scoprire il vincitore.

McErlean può contare sulla trazione integrale con tecnologia da gara della sua Ford WRC, che con un motore da 1,6 litri turbo brucia lo 0-100 km/h in 3 secondi. All'altro angolo del ring, la Toyota drift car di Shanahan ha un motore da 3,0 litri che sviluppa ben 1.000 CV di potenza e li scarica sulle sole ruote posteriori. Quale è in vantaggio nelle prove di parcheggio in derapata, nel drift più veloce e nel giro secco?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/09/2025