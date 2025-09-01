Video

Drift Car vs Rally Car: una sfida che sa di Gymkhana nel video Red Bull

Avatar di Emanuele Colombo, il 01/09/25

1 ora fa - Sfida Josh McErlean vs Conor Shanahan: rally contro drift in tre prove spettacolari

Josh McErlean con la Ford Puma WRC Rally1 sfida Conor Shanahan e la sua Toyota GT86 da 1.000 CV. Rally contro Drift in video

Tre sfide, due filosofie di guida, una sola corona da conquistare. Il pilota di rally Josh McErlean sfida con la sua Ford Puma WRC Rally1 il campione di Drift Masters Conor Shanahan sulla sua Toyota GT86 drift car, per vedere chi tra i due piloti (entrambi irlandesi) e le loro rispettive auto ha il miglior controllo del mezzo. Guarda qui sotto il video per scoprire il vincitore.

McErlean può contare sulla trazione integrale con tecnologia da gara della sua Ford WRC, che con un motore da 1,6 litri turbo brucia lo 0-100 km/h in 3 secondi. All'altro angolo del ring, la Toyota drift car di Shanahan ha un motore da 3,0 litri che sviluppa ben 1.000 CV di potenza e li scarica sulle sole ruote posteriori. Quale è in vantaggio nelle prove di parcheggio in derapata, nel drift più veloce e nel giro secco?

VEDI ANCHE
Drifting nella conca insaponata: fenomeno social virale spiegato
Drifting nella conca insaponata: la nuova tendenza social che spopola sui video virali
Video: Guinness World Record drift su ghiaccio Porsche Taycan GTS
Nuovo Guinness World Record per Porsche Taycan GTS: guarda il video del drift sul ghiaccio
Pilota di F1 in incognito si iscrive a una garetta di Kart e...
Pilota della Academy Ferrari F1 in incognito in una gara di kart della domenica: il video
Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/09/2025
Tags
videorallyred bulldriftdriftinggymkhana
Vedi anche