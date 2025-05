Drifting nella conca insaponata: la nuova tendenza social che spopola sui video virali

Negli ultimi giorni, diversi video apparsi su TikTok, Instagram, YouTube e Facebook hanno attirato l’attenzione e i like degli utenti, mostrando auto che derapano in enormi vasche di cemento riempite con acqua saponata.

Il luogo dell’azione non è sempre chiaro, ma molte clip sembrano provenire dalla Cina.

La struttura è una sorta di conca in calcestruzzo simile a quelle usate negli skatepark, ma con curiose bande colorate e concentriche verniciate sul pavimento.

Ci ha pensato un gruppo di appassionati di motori a farne un’arena di drifting altamente scenografica e, a giudicare dalle immagini, piuttosto scivolosa.

Drifting nel sapone per questa BMW Serie 7

Una sfida per veicoli di ogni tipo

Neifilmati virali si vedono SUV, berline e pickup affrontare la sfida del catino scivoloso.

Modelli come la BMW Serie 7 o il Ford Raptor (video più in basso) si cimentano in giri vorticosi, spesso a velocità elevate, all’interno della struttura inclinata.

Competizione o semplice spettacolo?

Non è chiaro se si tratti di una vera e propria competizione. Mancano - a quanto pare - regole definite, giudici o punteggi.

Alcuni ipotizzano che l’obiettivo sia rimanere più a lungo possibile nei cerchi più alti della vasca, altri che si debba uscire dall'arena scivolosa.

Non è escluso che tratti solo di una dimostrazione di abilità e controllo del mezzo. Guarda il video qui sotto!

Non è ben definita nemmeno la funzione originaria di queste grandi conche in cemento.

Potrebbero essere impianti industriali dismessi, vasche per trattamenti o bacini sperimentali.

Di certo, d'ora in poi sono diventate (anche) arene non convenzionali per una nuova e discussa forma di drifting.

L’aspetto più controverso riguarda la sicurezza. Le superfici estremamente scivolose, unite all’inclinazione delle pareti e alla mancanza di protezioni, pongono seri rischi per gli spettatori.

Che cosa accadrebbe se un veicolo raggiungesse la velocità di fuga e schizzasse fuori dalla conca senza controllo?

Nonostante qualche lecita preoccupazione dettata dal buonsenso, la spettacolarità del format continua ad attrarre visualizzazioni e condivisioni sui social.

Il drifting del Ford Raptor nella fossa piena di sapone

Che cos’è il drifting nella conca insaponata?

È una pratica non ufficiale diventata virale sui social, in cui automobili derapano in vasche di cemento riempite con acqua saponata.

Dove si trovano queste conche di cemento?

Molti video provengono dalla Cina, ma la posizione precisa delle vasche resta spesso ignota.

Si tratta di una competizione organizzata?

Non risultano regole ufficiali o enti organizzatori. Per ora, sembra più un’esibizione spontanea che un evento sportivo.

Quali auto vengono utilizzate?

Di tutto: da berline di lusso come la BMW Serie 7 a pickup come il Ford Raptor. I veicoli più grandi sembrano avere un vantaggio.

È legale partecipare?

La legalità dell’attività dipende dalle normative locali e dalla proprietà delle strutture utilizzate. Nella maggior parte dei casi non sembra trattarsi di eventi autorizzati.

Hai mai visto spettacoli simili? Esprimi la tua opinione lasciando un commento qui sotto!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/05/2025