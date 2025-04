Nuova McLaren W1: in video i test sulla neve per l’erede della P1

La McLaren W1 (leggi tutto sulla hypercar W1) è la futura hypercar che il costruttore britannico sta preparando per sostituire la P1. In effetti, non abbiamo sentito molto parlare molto di quest’auto da quando è stato presentato il progetto lo scorso autunno, ma anche se l'erede della P1 (qui, curiosità sulla McLaren P1) non ha fatto molto parlare di sé, il team di Woking prosegue quotidianamente a lavorare per completare lo sviluppo della vettura.

Ne sono prova il video e le immagini che mostrano il prototipo della W1 impegnato sui tracciati innevati del centro sviluppo McLaren in Scandinavia. Vediamo la clip insieme e poi continuiamo a parlare

Condizioni estreme per i test di sviluppo

Le condizioni estreme, con temperature sotto lo zero, non sono ideali per testare accelerazione, frenata e tenuta di strada, ma risultano perfette per affinare i sistemi di controllo di trazione e stabilità.

Sotto esame le potenziali criticità

A differenza di alcuni rivali, McLaren ha scelto per la W1 la trazione posteriore, supportata da pneumatici Pirelli P Zero Winter 2 e da un sistema di gestione della stabilità e della coppia ottimizzato. Le basse temperature sono inoltre utili per valutare e deliberare:

Durata di motore, cambio e impianto elettrico

Comportamento della batteria del motore ibrido

Efficienza del sistema di raffreddamento con prese d’aria ostruite dalla neve compatta

McLaren W1: l'hypercar da 1.275 CV ai collaudi sulle piste della Scandinavia

Nonostante le condizioni avverse, i test hanno permesso di raccogliere dati fondamentali sul motore V8 ibrido della McLaren W1. Il propulsore sviluppa 1.275 CV e 1.340 Nm di coppia, superando i numeri della Aston Martin Valhalla (qui, l'arrivo della hypercar di Aston Martin), dotata di un V8 abbinato a due motori elettrici per un totale di 1.079 CV e 1.100 Nm. Inoltre, il tempo dichiarato per lo 0-100 km/h è di 2,7 secondi, due decimi più lento rispetto alla Valhalla.

McLaren W1: i collaudatori nel corso dei briefing durante i collaudi

McLaren W1: gil appassionati sono perplessi?

Nonostante le promesse di essere la McLaren stradale più veloce e potente di sempre, alcuni appassionati sono rimasti delusi, ritenendo che la W1 non rappresenti un salto tecnologico significativo rispetto alla P1 lanciata dieci anni fa. E il debutto della Valhalla ha complicato ulteriormente i piani a Woking.

McLaren W1: un momento dei controlli in officina dopo le prove

La McLaren W1 sarà prodotta in soli 399 esemplari, mentre la Aston Martin Valhalla sarà disponibile in 999 unità. La W1 punta sull’esclusività, ma anche su prestazioni superiori.

Prezzo per pochi fortunati

Tuttavia, il prezzo rappresenta un fattore rilevante: la W1 costerà circa 2,1 milioni di dollari (tasse escluse), quasi il doppio rispetto alla Valhalla, proposta a circa 1,1 milioni di dollari. Una sfida non semplice per Woking, nel mercato elitario delle hypercar. E voi, quale delle due scegliereste?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/04/2025