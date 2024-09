McLaren W1, il video che rivela il nome dell'erede di P1

Nuovo video teaser della supercar che verrà presentata il 6 ottobre. Ora che sappiamo come si chiama, vorremmo sapere la potenza...

Neanche il tempo di fantasticare, che McLaren si lascia sfuggire (di proposito) la combinazione magica. Rebus risolto, l'erede di Mclaren P1 si chiama McLaren W1. Un nome che non c'entra col frazionamento e la disposizione dei cilindri del motore, visto che W1 sarà mossa da un V8 ibrido. Un nome che, semmai, richiama l'aggettivo Wonderful e che prolunga la collana di ''numeri 1'' partoriti a Woking. Di una trilogia, cioè, che inizia con la mitica F1, si sviluppa con la degna ereditiera P1 e ora trova nell'ancora in larga parte misteriosa W1 (quale cavalleria?) la sublimazione. Almeno, così dicono. Appuntamento con la world premiere il 6 ottobre. Sotto, il video del reveal (del nome). Un piccolo consiglio: pronuncia quel nome in lingua madre (''DoubleYouOne''), suona ancor più epico...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/09/2024