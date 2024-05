McLaren lancia la sua gamma di mountain bike elettriche

McLaren Automotive si lancia in un settore che non le apparteneva, con l'obiettivo di inaugurare l'era delle hyperbike elettriche

Famosa per le sue supercar e hypercar, McLaren Automotive rompe il ghiaccio in un settore che non le apparteneva, presentando la sua nuova gamma di bici elettriche. L'obiettivo? Quasi modesto: inaugurare l'era delle hyperbike elettriche. E scusate se è poco.

La e-MTB McLaren Extreme

ISPIRATE ALL'IBRIDA ARTURA Prendendo ispirazione dalle proprie supercar, McLaren propone una nuova costituita da quattro e-MTB in edizione limitata, progettate dagli stessi tecnici che hanno realizzato la McLaren Artura ibrida. Chiaramente parliamo di bici in carbonio, con un'elettrificazione ottimizzata per le alte prestazioni. Occhio di riguardo, dunque, per il rapporto peso/potenza e per tutte quelle caratteristiche che aiutano a identificare una e-bike come un prodotto di lusso. Per esempio l'innovativo display digitale, la cui grafica imita quella delle auto e comprende ''funzioni di telemetria'' - come le definisce McLaren - visualizzate su un pannello LCD a colori integrato.

VEDI ANCHE

McLaren Extreme sul tetto di una McLaren

POKER D'ASSI Quattro i modelli, dicevamo: Extreme 600, Extreme 250, Sport 600 e Sport 250, con il numero che sta a indicare la potenza del motore espressa in Watt. Le versioni di punta ''600'' si contendono il titolo di mountain bike elettrica da strada più potente al mondo, con 852 W erogati in modalità Race, per una velocità massima di 32 km/h. Extreme 600W ed Extreme 250W sono dotate di trasmissione wireless SRAM XX Eagle Transmission a 12 velocità; ammortizzatori su entrambi gli assi e ruote differenziate: 29'' all'anteriore, dove lavora una forcella con 160 mm di escursione, e 27,5'' al posteriore dove il mono garantisce 145 mm di corsa. Sport 600W e Sport 250W sono dotate di trasmissione meccanica SRAM GX Eagle a 12 velocità; telaio hardtail e ruote da 29''. Per tutti i modelli, gli pneumatici sono firmati Pirelli. Per prenotarne uno, visitate il sito www.mclarenbikes.com.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/05/2024