P1 scansati: nuova hypercar McLaren, il video che genera suspence

Poiché Mclaren P1 è un'auto straordinaria, quali proprietà dovrà manifestare la sua erede, per non alimentare rimpianti? Il superlativo di un superlativo non esiste, tuttavia in McLaren sono certi che la nuova supercar non tradirà le aspettative, in un modo o nell'altro. L'auto che riceve il testimone da P1 è pronta e a Woking si divertono a solleticare l'immaginazione degli appassionati. Un video di un minuto ne mostra il ''sedere'', peraltro in penombra, e basta. La vedremo tutta intera il 6 ottobre. Almeno, così sembra. Il video lo trovi qui sotto.

LA SUPREMAZIA DEI NUMERI 1 Solo un paio di giorni prima, McLaren pubblicava un video (vedi sotto) che ripercorreva le gesta sia di McLaren P1, già entrata nella leggenda, sia di Sua Maestà McLaren F1, più che un'hypercar terrestre, una divinità, secondo una certa visione delle cose. Scomodando le sue due Numero 1, la Casa britannica stava comunicando che qualcosa era in lavorazione. Ora, la conferma. Prima della data del reveal (6 ottobre, ore 13.00), alcuni dirigenti e dipendenti di alto rango di McLaren spiegano cos'è che definisce una McLaren che ha un ''1'' nel nome. Un'auto ''senza tempo'', incentrata ''sulla teatralità'', col ''miglior suono'', il ''miglior aspetto'' e - ovvio - ''le migliori prestazioni''. Si conclude con ''è ora che il mondo veda cosa farà la McLaren dopo''.

TOTO-NOMI Il nome dell'auto rimane un mistero. Attualmente è denominata in codice P18, ma è improbabile che la sigla P18 venga mantenuta per il modello di produzione. L'attenzione sul nome ''1'' in queste clip è un forte suggerimento che, come la F1 e la P1, la nuova hypercar si chiamerà con una lettera e la cifra 1. Idee? Perché McLaren R1 suona bene, ma con Yamaha R1 come la mettiamo? Anche con Z1 sorgerebbero problemi, visti i precedenti BMW.

McLaren P1, l'erede è in rampa di lancio

QUOTA MILLE Indipendentemente dal nome, la nuova hypercar sarà qualcosa di molto speciale. Si prevede che utilizzerà un V8 su misura che non ha nulla a che vedere col V8 della 750S. E che sarà integrato da un sistema ibrido circa il 70% più leggero degli attuali sistemi ibridi McLaren. La potenza dovrebbe oltrepassare di slancio i 1.000 CV, ci vediamo il 6 ottobre (o prima, se escono altri video teaser).

McLaren P18 Project, alias nuova McLaren P1 (foto: McLaren Automotive / YouTube)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/09/2024