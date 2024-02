Nuova Artura Spider 2024: "l'anti Ferrari" 296 GTS di McLaren scatena 700 CV ibridi!

Nel panorama ultra esclusivo delle supercar, c'è una sfida tra Italia e Inghilterra che va avanti ormai da decenni. I protagonisti di oggi sono McLaren e Ferrari, con la prima che risponde alla recente 296 GTS (qui la nostra prova, non perdetevela) della Casa italiana svelando la nuova Artura Spider, una variante scoperta della supercar ibrida plug-in con 700 CV di potenza complessiva. La versione con tettuccio retrattile presenta una serie di miglioramenti rispetto alla sua controparte ''tutta d'un pezzo'' e molti di questi aggiornamenti saranno disponibili anche sulla coupé per il MY 2025. Il costo? Meglio che ve lo dica alla fine, prima, tutto il resto su nuova McLaren Artura Spider!

Nuova McLaren Artura Spider 2024: le dimensioni sono identiche alla coupé

Nonostante l'aggiunta del tetto rigido ripiegabile, la Artura Spider pesa soltanto 62 kg in più rispetto alla coupé, con una massa a vuoto di 1.560 kg. Gli ingegneri hanno dovuto apportare modifiche significative al design per integrare il tetto, inclusa l'aggiunta di nuovi supporti e il riposizionamento delle prese d'aria per il raffreddamento del motore. McLaren ha anche rivisto la cornice del parabrezza e ha inserito delle barre di protezione che si attivano - soltanto se l'auto avverte il ribaltamento del corpo veicolo - automaticamente in caso di necessità. Otto motori elettrici gestiscono il meccanismo di apertura/chiusura del tetto, che si reclina e riapre in soli 11 secondi e fino a una velocità di 50 km/h, permettendo ai passeggeri di godersi il suono dell'impianto di scarico con valvole aggiornate. Le dimensioni esterne della McLaren Artura Spider rimangono invariate rispetto alla coupé, con una lunghezza di 4,53 metri, una larghezza di 1,97 metri e un'altezza di 1,19 metri. Anche la capacità di carico del bagagliaio anteriore rimane la stessa, pari a 160 litri. Anche lo stile resta completamente immutato.

Nuova McLaren Artura Spider 2024: abitacolo pensato per soddisfare la guida più sportiva

All'interno, l'abitacolo della nuova McLaren mantiene lo stesso orientamento - se mi passate il termine - ''sportivo-centrico'' della coupé. Il volante è privo di pulsanti, ci sono solo i paddle del cambio, mentre il cruscotto punta alla semplicità delle informazioni, includendo i comandi per selezionare le modalità di guida e passare facilmente dalla marcia elettrica a quella ibrida. I sedili McLaren Clubsport sono posti su una slitta e regolabili manualmente ma possono essere dotati di supporto lombare. Su richiesta, ci sono i sedili comfort riscaldabili e regolabili elettricamente con memoria. Il sistema di infotainment e connettività McLaren (MIS II) dell'Artura Spider include due schermi ad alta definizione con funzionalità di mirroring dello smartphone, ricarica wireless opzionale e gestione degli ADAS come il riconoscimento della segnaletica stradale e il cruise control adattivo. L'Artura è dotata di una chiave Bluetooth a basso consumo energetico che rileva la presenza del conducente e attiva automaticamente i sistemi di benvenuto. Questo include l'illuminazione ambientale sottoporta, che svolge anche la funzione di luci antipozzanghera.

Nuova McLaren Artura Spider 2024: il motore eroga 700 CV e 720 Nm di coppia

Ma veniamo al dunque: il propulsore ibrido M630 V6 biturbo di 3.0 litri sviluppa una potenza combinata di 700 CV e 720 Nm di coppia. Il nuovo sistema di supporti del motore limita i movimenti del gruppo propulsore e migliora la stabilità. Il cambio a otto rapporti è stato tarato per garantire passaggi marcia più rapidi del 25% e invia la potenza alle ruote posteriori tramite un differenziale a controllo elettronico. La Spider può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi, raggiungere i 200 km/h in 8,4 secondi e i 300 km/h in 21,6 secondi, prima di arrivare alla velocità massima limitata elettronicamente di 330 km/h. Per quanto riguarda la parte elettrica, la batteria da 7,4 kWh dovrebbe assicurare un'autonomia a zero emissioni pari a 33 km, quindi più dei 25 km della Ferrari 296 GTS.

Nuova McLaren Artura Spider 2024: Il prezzo è di 276 mila euro

Ma adesso, torniamo alle note dolenti, poiché tutta questa tecnologia, potenza ed esclusività si pagano...care. Il listino per la nuova McLaren Artura Spider parte da 276 mila euro, ma può essere ''integrato'' da tra specifici allestimenti per gli interni - Performance, TechLux, Vision - al prezzo di 9.950 euro ciascuno. Le personalizzazioni estetiche sono, come sempre in questi casi, numerose e prevedono cinque tinte standard per la carrozzeria, venti colori Elite e diciotto colori speciali MSO. La Artura Spider è già ordinabile anche se le prime consegne sono previste nella seconda metà dell'anno. Pronti a mettervi in lista?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 27/02/2024