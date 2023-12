Nuova McLaren GTS: aggiunge CV e toglie kg per una guida più gustosa (video)

In casa McLaren arriva una nuova supercar che prenderà il posto della GT e che si chiamerà semplicemente GTS. Questo nuovo modello è una evoluzione di quello uscente e, naturalmente, porta in dote un po' di novità molto interessanti. Innanzitutto, è più leggero e il motore eroga più cavalli: tutti sappiamo che per una sportiva il rapporto peso/potenza è un elemento fondamentale per andare forte. Ma adesso diamo uno sguardo più approfondito alla nuova GTS “lightweight”.

Nuova McLaren GTS: arriva nel 2024 la supercar inglesePIÙ POTENZA E MENO PESO Innanzitutto, facciamo una premessa e cioè che la McLaren GT era forse l'auto più gestibile e “educata” della gamma. La nuova GTS alza l’asticella mettendo sul piatto un po' più di aggressività e performance senza perdere di vista le sue doti di guidabilità nel quotidiano. A tal fine, presenta una serie di modifiche celate sotto i suoi pannelli in fibra di carbonio. Per cominciare, monta un V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 635 CV. Si tratta di 15 CV in più rispetto al modello precedente. Inoltre, la GTS pesa solo 1.519 kg, circa dieci in meno della GT. E qui, si torna al valore tra i più interessanti per una supercar, infatti il ​​rapporto peso/potenza di cui sopra si spinge fino a 2,4 kg/CV. Un valore che si traduce in un’esperienza di guida di certo più coinvolgente. Infatti, la supercar inglese accelera da 0 a 200 km/h in soli 8,9 secondi e a 96 km/h in 3,1 secondi, migliorando i numeri della GT. Questo incrociatore può raggiungere anche una velocità massima di 327 km/h, ma non finisce qui.

TANTA TECNOLOGIA SOTTOPELLE Il telaio monoscocca in fibra di carbonio sfrutta ciò che McLaren chiama sospensioni adattive intelligenti per fornire una guida ottimale. Dispone di un sistema di sollevamento dell'asse anteriore opzionale che è veloce più del doppio della GT precedente, impiegando solo quattro secondi per sollevare o abbassare completamente il muso. Un accessorio che diventa molto utile, quasi obbligatorio, per auto del genere, che trovano nelle rampe dei garage e nelle traversine di rallentamento degli ostacoli quasi insormontabili.

Nuova McLaren GTS: gli interni esprimono sportività e lusso in modo inequivocabileUNA GT(S) VERSATILE E PERSONALIZZABILE Naturalmente, non manca un ampio programma di personalizzazione della GTS che, anzi, è più completo rispetto alla GT. Gli acquirenti avranno molte più opzioni da scegliere, tra cui una tavolozza di colori ampliata e che comprende, per esempio, la nuova sfumatura Lava Grey o gli esclusivi cerchi in lega forgiata GTS Turbine. “La nuova McLaren GTS offre una miscela ineguagliabile di dinamica di guida e prestazioni, con raffinatezza e praticità. Quando vuoi una vera esperienza di guida da supercar, la GTS te la offre; quando vuoi rilassarti durante un viaggio più lungo o con i bagagli per una fine settimana fuori porta, la GTS è la compagna ideale. Questa è un'auto fedele al DNA sportivo della McLaren, ma con molteplici livelli di abilità”. ha affermato Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive. Insomma, abbiamo capito che non sarà un problema godersi la GTS in pista durante qualche track day, ma nemmeno sulle strade di tutti i giorni, magari per andare in ufficio o in vacanza. Lasciata la parola al capo della Casa britannica, ricordiamo infine che l'auto è già ordinabile e che le prime consegne sono in agenda per il 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/12/2023