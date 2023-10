Supercar elettriche, McLaren risponde a Ferrari. "Non entro il 2030"

Per un brand come Ferrari che si prende tutto il tempo necessario, un altro brand che di produrre un'auto elettrica non sente alcun assillo proprio. E se la prima supercar Ferrari a batterie vedrà la luce entro il 2025, una McLaren full electric dovrà attendere molto di più. Questo, almeno, sostiene l’attuale amministratore delegato di McLaren, Michael Leiters, in un'intervista rilasciata - proprio come Benedetto Vigna, CEO Ferrari - a Bloomberg Television. Qui un estratto. Niente full electric: per quale ragione?

PROBLEMI DI CONNESSIONE In sostanza, Leiters afferma che non ci saranno supercar 100% elettriche McLaren per diversi anni ancora poiché servirà del tempo per sviluppare la giusta tecnologia per rendere le batterie più leggere. ''Per noi il peso è estremamente importante, così come è necessario anche il giusto range di autonomia'', spiega Leiters a Bloomberg TV. “Non mi aspetto che questa tecnologia sia pronta per le vere supercar prima della fine del decennio”. Parlando dal nuovo showroom McLaren a Dubai, Leiters insiste sul fatto che la Casa non potrebbe accettare di vendere auto pesanti. Poiché non sono agili e fanno sentire il guidatore disconnesso. ''Non vogliamo realizzare un'auto elettrica che pesi due tonnellate e abbia 2.000 cavalli'', dice Leiters, ''Il peso dovrebbe scendere al livello dei modelli odierni, attorno ai 1.500 kg''. Full electric in standby, avanti col progetto di elettrificazione in senso lato: antenne dritte, un hyper SUV McLaren ibrido plug-in potrebbe ricevere luce verde molto prima del 2030.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/10/2023