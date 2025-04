Qual è l'auto con cambio manuale più veloce al mondo... adesso? Video

Cambio automatico o cambio manuale? Se lo chiedi a Porsche 911 GT3, ti risponderà la seconda.

Nel 2025 è proprio Porsche 911 GT3, l'auto che detiene il record di velocità sul Nürburgring Nordschleife nella categoria auto di serie con cambio manuale. Il brand ambassador Porsche, Jörg Bergmeister, con un crono di 6:56.294 batte di oltre 9,5 secondi il primato precedente, stabilito nel 2017 da una Dodge Viper ACR.

Porsche 911 GT3, la più veloce al mondo con cambio manuale

Auto con cambio manuale più veloci al mondo: la nuova classifica

Tempo al Nürburgring Anno Cambio 1° Porsche 911 GT3 (992.2) 6:56.2 2025 manuale a 6 marce 2° Dodge Viper ACR 7:01.3 2017 manuale a 6 marce 3° Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 7:39 2016 manuale a 6 marce

Porsche 911 GT3 con cambio manuale: nuova regina del 'Ring

Grazie ad interventi di sviluppo mirati su tutti i componenti rilevanti per le prestazioni, la 911 GT3 manuale con pacchetto Weissach è risultata più veloce di 3,633 secondi persino rispetto al modello precedente (992.1) con cambio a doppia frizione PDK.

Cambio manuale vs PDK

“Sempre più appassionati 911 GT3 scelgono il cambio manuale a sei marce. E sempre più spesso ci chiedono che tempo riuscirebbe a fare una 911 GT3 con cambio manuale sulla Nordschleife”, racconta Andreas Preuninger, responsabile della linea di modelli GT.

“Ora abbiamo risposto a questa domanda e, sebbene sapessimo che la variante con PDK è decisamente più veloce - spiega Preuninger -, nel giro ufficiale abbiamo utilizzato il cambio manuale. Pur senza i cambi marcia automatici, super-veloci e precisi del cambio PDK e con un differenziale a slittamento limitato convenzionale anziché a controllo elettronico, la nuova 911 GT3 ha ridotto di circa 3,6 secondi il tempo del suo predecessore con PDK”.

Porsche 911 GT3 al 'Ring per il tentativo di record: missione compiuta

Bergmeister si è lanciato sul tracciato di 20,832 km a bordo della 911 GT3 da 375 kW (510 CV) con pacchetto Weissach, in un tardo pomeriggio soleggiato, con una temperatura esterna di 12 gradi e di 27 gradi sulla pista. Come per il giro ufficiale fatto con il modello precedente, la vettura era equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 R omologati per uso stradale (255/35 R20 all'anteriore e 315/30 R21 al posteriore).

911 GT3 manuale: ancor più divertente

“Quando si guida al limite, la nuova 911 GT3 trasmette un senso di sicurezza ancora maggiore rispetto al modello precedente. Sono riuscito a essere più veloce in quasi tutte le curve”, dichiara Bergmeister.

Jörg Bermeister sulla Porsche 911 GT3 dei record

“Abbiamo imparato molto da 911 GT3 RS, soprattutto per quanto riguarda il telaio. L'auto risulta molto più stabile sui dossi e sui cordoli. E grazie al rapporto di trasmissione più corto dell'8%, si nota una maggiore spinta dall'asse posteriore quando si accelera, a parità di potenza del motore''.

''Anche se con il cambio PDK a sette rapporti avrei potuto essere più veloce di qualche secondo, con il cambio manuale a sei rapporti ho sicuramente dovuto impegnarmi di più nel giro veloce. Il che - conclude Jörg - ha reso il tutto ancora più divertente”.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 21/04/2025