Mustang GTD e l'impresa al 'Ring. Il miglior video del 2024?

Quasi che la performance in pista passasse in secondo piano, rispetto alla performance dietro alla macchina da presa. Mustang GTD 2025 prima auto di un marchio USA a completare un giro della Nordschleife del Nürburgring in meno di sette minuti, Mustang GTD 2025 è nella storia. Mustang GTD 2025 è anche la (co)protagonista di un documentario che è talmente appassionante, che un primato spetta pure alla regia del video stesso. Ah no? Se non l'hai visto (è online da qualche giorno), prenditi dieci minuti o poco più e poi dicci se non è un capolavoro di fotografia, di musica, di pathos.

LA SIGNORA DELL'ANELLO Intitolato The Road To The Ring, il video racconta il dietro le quinte dell'impresa del pilota Dirk Müller e del team Multimatic Motorsports, cioè quella di portare Mustang GTD a fermare il cronometro del 'Ring a 6:57.685. Si tratta del quinto tempo più veloce mai registrato da un'auto sportiva di serie, secondo i record ufficiali del circuito. L'edizione di Mustang spinta dal V8 5,2 litri da 815 CV entra così a far parte dell'esclusivo club delle 6 vetture di serie capaci di infrangere la barriera dei 7 minuti. Prima, hai visto i docufilm versione Hero. Sotto, invece, il giro record dalla prospettiva del pilota. O POV, se hai familiarità con questo acronimo.

VEDI ANCHE

INGEGNERIA DEI SENTIMENTI Il successo di Mustang GTD al Nürburgring è il frutto della dedizione di un team di ingegneri e designer che hanno lavorato instancabilmente per due anni per trasformare la Mustang GT3 da corsa nella prima Mustang supercar di sempre. Tante le tecnologie chiave che hanno contribuito al risultato, dai freni carboceramici all'aerodinamica attiva, dalla sovralimentazione alle sospensioni semi-attive, fino alla carrozzeria in fibra di carbonio, caratteristica delle auto che competono nella categoria GT3. Queste sono informazioni per appassionati: il video, invece, a nostro avviso piace anche a chi di motori non ne mastica. Che è pi quello che cerchiamo sempre di ottenere noi di Motorbox. Nel nostro piccolo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/12/2024