Nuovo Guinness World Record per Porsche Taycan GTS: guarda il video del drift sul ghiaccio

Porsche ha scritto un nuovo capitolo nella storia del drifting stabilendo un Guinness World Record per il drift continuo più lungo su ghiaccio mai realizzato da un veicolo elettrico. Il protagonista di questa straordinaria impresa è stato Jens Richter, istruttore della Porsche Experience, che ha guidato la Porsche Taycan GTS per 46 minuti consecutivi su una pista ghiacciata. In totale, ha completato 132 giri, percorrendo 17,503 km in derapata controllata, dimostrando le eccezionali capacità dinamiche della berlina sportiva elettrica.

Porsche Taycan GTS Guinness World Records: i giudici osservano il tentativo

L’evento si è svolto al Porsche Arctic Center di Levi, in Finlandia, con condizioni atmosferiche particolarmente impegnative. La Porsche Taycan GTS utilizzata per l’impresa era equipaggiata con pneumatici invernali Michelin con chiodi da un millimetro, indispensabili per garantire il grip necessario sulla superficie ghiacciata.

Il primato in cifre:

Veicolo: Porsche Taycan GTS

Potenza e coppia: 700 CV overboost/790 Nm launch control

Pneumatici: Michelin con chiodi 1 mm

Tempo totale drift: 46 minuti

Giri totali drift: 132

Distanza percorsa drift: 17,503 km

Località: Porsche Arctic Center Levi (Finlandia)

Record di drift BEV: prima prova fallita

Raggiungere il nuovo record drift Porsche Taycan GTS non è stato semplice. Richter ha dovuto interrompere il primo tentativo dopo circa 11 km di drift a causa del deterioramento della pista di ghiaccio. Tuttavia, con l’abbassarsi della temperatura e il miglioramento della superficie, è riuscito a completare la prova e a superare il precedente record di 14,809 km.

Porsche Taycan GTS Guinness World Records: la GT a batterie in drift sull'anello ghiacciato

''Con il nostro nuovo titolo Guinness World Records sul ghiaccio, la Taycan ha dimostrato ancora una volta le sue qualità di guida in sbandata. E questa volta anche con la trazione integrale'', ha dichiarato Richter. ''Il fatto che la Taycan GTS possa essere controllata così bene anche in condizioni estreme la dice lunga sul suo telaio eccellente e sulle sue prestazioni bilanciate.''

Porsche Taycan GTS Guinness World Records: 132 giri e oltre 17,5 km in derapata controllata

Per quanto impressionante sia il record di drift della Porsche Taycan GTS, non si tratta di quello più lungo mai eseguito né il più esteso per una Taycan, ma è pur sempre il quarto record messo a referto. Per esempio, alla fine del 2020, un altro istruttore della Porsche Experience in Germania ha stabilito il record di drift EV più lungo, percorrendo 42,171 km su un circuito asfaltato con una Taycan a trazione posteriore.

Il primato assoluto a una BMW M5

Tuttavia, il record assoluto di drifting appartiene a una BMW M5, che nel 2017 è stata guidata in derapata controllata per oltre otto ore consecutive, coprendo 374 km. Un’impresa resa ancora più straordinaria dal fatto che l’auto è stata rifornita a metà drift da un’altra M5, in uno scenario simile al rifornimento aereo di un jet da combattimento.

Porsche Taycan GTS Guinness World Records: la consegna del certificato ufficiale dopo la prova

Il record drift Porsche Taycan GTS dimostra ancora una volta l’elevata qualità ingegneristica della berlina elettrica di Stoccarda. Sebbene i veicoli elettrici abbiano ancora limiti in termini di autonomia per competere con i record assoluti, la Taycan GTS ha dimostrato che il futuro del drifting può essere anche a zero emissioni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/01/2025