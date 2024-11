La Porsche 911 archivia l'off-road, ecco l'ultima "Dakar" in edizione unica

La Porsche 911 Dakar è uno di quei modelli speciali della Casa di Zuffenhausen che ha lasciato il segno tra gli appassionati delle sportive tedesche con motore boxer. Una “noveundici” di serie con specifiche off-road è una perla rara e oggi questo modello conclude la sua carriera. Ma l’uscita di scena non poteva che essere in grande stile e, infatti, Porsche ha realizzato un esemplare unico grazie al contributo della divisione Sonderwunsch del marchio. Questa esclusiva 911 Dakar, commissionata da un collezionista italiano, chiude il ciclo produttivo di questo modello speciale, che ha reso omaggio alla 911 vincitrice della Parigi-Dakar del 1984 guidata da René Metge e Dominique Lemoyne.

Porsche 911 Dakar: l'ultimo esemplare nella colorazione esclusiva giallo/bluCOLORE UNICO DIPINTO A MANOSenza dubbio l'elemento più spettacolare di questo pezzo unico è la verniciatura esterna personalizzata, che le regala un aspetto ancora più esclusivo. L'auto è rifinita in una combinazione di giallo e blu, nello specifico Signal Yellow e Gentian Blue Metallic con il giallo nella metà superiore e il blu in quella inferiore. Queste due sfumature sono poi divise da strisce blu brillante Lampedusablue, a omaggio dell’isola del Mediterraneo, che contribuiscono davvero a far risaltare l'esterno dell'auto. Il committente di questa 911 – definiamola last edition – ha anche chiesto di dipingere le ruote nello stesso giallo della carrozzeria e con ulteriori accenti Lampedeusablue. Tocco di assoluta classe, Porsche afferma che la carrozzeria dell'auto è stata dipinta interamente a mano. Anche gli elementi in acciaio inossidabile sulla parte anteriore, posteriore e sui longheroni laterali sono stati verniciati, questa volta in nero, aggiungendo finiture Lampedeusablue ai fari.

VEDI ANCHE

Porsche 911 Dakar: l'abitacolo con finiture gialle, confezionato su misuraINTERNI RIFINITI SU MISURACome se non bastasse, anche l’abitacolo ha molto da offrire. La maggior parte dei rivestimenti è rifinita in pelle nera e Alcantara, ma ci sono alcune aree dai colori vivaci, tra cui accenti sul volante, sui pannelli portiera, sul tunnel della trasmissione e sul cruscotto. Sono presenti anche cuciture a contrasto in giallo, il logo “911 Dakar” è ricamato in giallo sui poggiatesta e ci sono nuove luci di ingresso a LED che proiettano il logo Sonderwunsch sul terreno.

Porsche 911 Dakar: motore boxer da 480 CV della Carrera S e assetto rialzatoUNA 911 DI SERIE… MA SPECIALEGiusto per ricordare cosa è la 911 Dakar, ricordiamo che durante la sua produzione, Porsche ne ha costruiti 2.500 esemplari, tutti equipaggiati dal motore boxer biturbo a sbalzo della Carrera S (992) da 3,0 litri, che eroga 480 CV, 520 Nm di coppia ed è abbinato a una trasmissione PDK a otto rapporti, naturalmente con la trazione integrale. Ovviamente anche l’assetto è stato rivisto con un’altezza maggiore da terra, oltre a sospensioni ed elementi strutturali adattati all’uso in fuoristrada. La casa automobilistica tedesca non ha rivelato il costo della 911 Dakar personalizzata, ma inevitabilmente ha un prezzo notevolmente più alto rispetto a quello originale, che si aggira intorno ai 210.000 euro. Prima della consegna al facoltoso proprietario, l’auto sarà esposta al museo Porsche e se siete da quelle parti in questi giorni, secondo noi, varrebbe la pena farsi un giro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/11/2024