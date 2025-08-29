Video

Pilota della Academy Ferrari F1 in incognito in una gara di kart della domenica: il video

Avatar di Emanuele Colombo, il 29/08/25

2 ore fa - Ollie Bearman in una gara di kart della domenica: il video della candid camera

Ollie Bearman, talento della Academy Ferrari F1, partecipa in incognito a una gara di kart amatoriale. Il video della candid camera

Il plot è noto e consolidato: previo camuffamento per non farlo riconoscere, un ''pro'' viene gettato nella mischia tra i dilettanti per vedere che effetto fa. Questa volta è toccato al pilota di F1 Oliver Bearman, talento della Academy Ferrari, travestirsi da vecchio e dare spettacolo su una pista che conosce molto bene. Guarda qui sotto il video della candid camera da YouTube.

Un trucco prostetico degno dei film di Hollywood rende Olly Bearman irriconoscibile e se anche la candidatura agli Oscar pare più lontana di un titolo in Formula 1, il giovanotto fornisce un'interpretazione credibile. Dopo essere riuscito a non farsi riconoscere, si qualifica ultimo a bella posta, per poter sorpassare tutti durante una gara di soli 10 giri. Missione compiuta? Guarda il video.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2025
