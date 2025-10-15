Hyundai apre un ristorante su una Inster: nuovo stunt di marketing in UK

Mangiare da soli… ma con stile. È l’idea alla base del nuovo, curioso progetto di Hyundai Regno Unito, che ha deciso di trasformare la sua citycar elettrica Inster (qui la prova) in un ristorante vero e proprio. Si chiama Backseat Bites, ed è – letteralmente – il primo ristorante su quattro ruote mai aperto nel Paese.
Hyundai Backseat Bites, si mangia sui sedili posteriori
Il primo ristorante su un’auto: benvenuti da Backseat Bites
Nel cuore di Soho, a Londra, il 22 ottobre 2025 si potrà sedere (sul sedile posteriore, ovviamente) e gustare piatti coreani autentici come tartare di manzo, pancetta di maiale al BBQ e noodles freddi al kimchi, preparati dai maestri di Chung’Dam, ristorante gourmet specializzato in cucina di Seul.
La piccola Inster è stata completamente trasformata per l’occasione: street art coreana firmata Yoy Han sulla carrozzeria, luci soffuse e un’atmosfera intima all'interno, che mescola design urbano e cultura orientale. Un esperimento a metà tra arte, marketing e lifestyle, perfettamente in linea con lo spirito innovativo del marchio coreano.
Il ristorante sarà aperto il 22 ottobre 2025, dalle 13 alle 20, presso 35-36 Greek Street, Londra (Soho). L’esperienza è gratuita ma i posti sono limitati e prenotabili a questo link su Eventbrite.
Hyundai Backseat Bites, il nuovo stunt di marketing in UK
Hyundai Inster, la piccola elettrica che fa parlare di sé
La protagonista di questo esperimento è la Hyundai Inster, la nuova citycar elettrica del marchio, lanciata nel 2025. Compatta, ma spaziosa, ha sedili reclinabili e interni essenziali, ma curati (qui la prova della versione Cross).
Non è un caso che Hyundai l’abbia scelta come location del suo “ristorante mobile”: «Backseat Bites è più di un ristorante – spiega Ashley Andrew, presidente di Hyundai UK – è un omaggio allo spirito d’avventura, alla libertà e alla cultura coreana».
Hyundai Backseat Bites, nel menu pietanze coreane
L’ispirazione? Il “Honbap”, l’arte di mangiare da soli
L’iniziativa prende spunto dal fenomeno sudcoreano del Honbap, termine che indica l’abitudine – ormai tendenza – di mangiare da soli. In Corea del Sud, vivere in autonomia è diventato un valore culturale, tanto che concetti come Honjok (vivere da soli) o Honsul (bere da soli) vengono celebrati sui social come simboli di libertà e consapevolezza.
Hyundai ha colto la palla al balzo per portare questa filosofia anche nel Regno Unito. Secondo una ricerca condotta dal marchio, infatti, oltre il 70% dei britannici trova le esperienze in solitaria “empowering”, liberatorie. Il 66% ama mangiare fuori da solo, il 62% ama guidare per rilassarsi e più della metà si concede un viaggio in solitaria almeno una volta l’anno.
Insomma, stare da soli non è più un tabù, ma una tendenza da vivere con gusto. E sui sedili posteriori di un'auto piccola come la Inster, con una capienza di due persone al massimo, certo non vi semrberà di stare in un luogo affollato.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Inster 42 kWh Xtech
|- / -
|24.900 €
|Inster 49 kWh Xtech
|- / -
|26.650 €
|Inster 49 kWh Xclass
|- / -
|28.650 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Inster visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Inster