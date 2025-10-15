Hyundai apre un ristorante su una Inster: nuovo stunt di marketing in UK

Mangiare da soli… ma con stile. È l’idea alla base del nuovo, curioso progetto di Hyundai Regno Unito, che ha deciso di trasformare la sua citycar elettrica Inster (qui la prova) in un ristorante vero e proprio. Si chiama Backseat Bites, ed è – letteralmente – il primo ristorante su quattro ruote mai aperto nel Paese.

Hyundai Backseat Bites, si mangia sui sedili posteriori

Il primo ristorante su un’auto: benvenuti da Backseat Bites

Nel cuore di Soho, a Londra, il 22 ottobre 2025 si potrà sedere (sul sedile posteriore, ovviamente) e gustare piatti coreani autentici come tartare di manzo, pancetta di maiale al BBQ e noodles freddi al kimchi, preparati dai maestri di Chung’Dam, ristorante gourmet specializzato in cucina di Seul.

La piccola Inster è stata completamente trasformata per l’occasione: street art coreana firmata Yoy Han sulla carrozzeria, luci soffuse e un’atmosfera intima all'interno, che mescola design urbano e cultura orientale. Un esperimento a metà tra arte, marketing e lifestyle, perfettamente in linea con lo spirito innovativo del marchio coreano.

Il ristorante sarà aperto il 22 ottobre 2025, dalle 13 alle 20, presso 35-36 Greek Street, Londra (Soho). L’esperienza è gratuita ma i posti sono limitati e prenotabili a questo link su Eventbrite.

Hyundai Backseat Bites, il nuovo stunt di marketing in UK

Hyundai Inster, la piccola elettrica che fa parlare di sé

La protagonista di questo esperimento è la Hyundai Inster, la nuova citycar elettrica del marchio, lanciata nel 2025. Compatta, ma spaziosa, ha sedili reclinabili e interni essenziali, ma curati (qui la prova della versione Cross).

Non è un caso che Hyundai l’abbia scelta come location del suo “ristorante mobile”: «Backseat Bites è più di un ristorante – spiega Ashley Andrew, presidente di Hyundai UK – è un omaggio allo spirito d’avventura, alla libertà e alla cultura coreana».

Hyundai Backseat Bites, nel menu pietanze coreane

L’ispirazione? Il “Honbap”, l’arte di mangiare da soli

L’iniziativa prende spunto dal fenomeno sudcoreano del Honbap, termine che indica l’abitudine – ormai tendenza – di mangiare da soli. In Corea del Sud, vivere in autonomia è diventato un valore culturale, tanto che concetti come Honjok (vivere da soli) o Honsul (bere da soli) vengono celebrati sui social come simboli di libertà e consapevolezza.

Hyundai ha colto la palla al balzo per portare questa filosofia anche nel Regno Unito. Secondo una ricerca condotta dal marchio, infatti, oltre il 70% dei britannici trova le esperienze in solitaria “empowering”, liberatorie. Il 66% ama mangiare fuori da solo, il 62% ama guidare per rilassarsi e più della metà si concede un viaggio in solitaria almeno una volta l’anno.

Insomma, stare da soli non è più un tabù, ma una tendenza da vivere con gusto. E sui sedili posteriori di un'auto piccola come la Inster, con una capienza di due persone al massimo, certo non vi semrberà di stare in un luogo affollato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/10/2025