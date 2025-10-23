Drift da brivido in fabbrica con la BMW M2 di Red Bull: guarda il video

Il futuro del drifting? Il video qui sotto con Elias Hountondji dei Red Bull Driftbrothers suggerisce che sia indoor. Guardalo al volante della sua BMW M2 modificata mentre danza a ruote fumanti, sfiorando muretti, muletti, bancali e scaffali, linee di produzione e ostacoli di tutti i tipi, con la costante possibilità di fare danni disastrosi per centinaia di migliaia di euro. Una vera prova di drift estremo.

Guarda il video completo: BMW M2 Drift Competition con Elias Hountondji nella fabbrica BMW di Monaco

Teatro di questa esibizione da brivido è la fabbrica BMW di monaco, dove il pilota tedesco ha scatenato i 1.100 CV della BMW M2 Drift Competition: suo nuovo attrezzo per le competizioni. Vista la mancanza non solo di vie di fuga, ma anche dei margini necessari per passare con l'auto intera, gran parte della carrozzeria è stata rimossa: per guadagnare qualche centimetro e forse anche per limitare il conto dei danni in caso di errore. Dopo il video di Rouven Mohr sulla Lamborghini Temerario, quello di Elias è uno stunt ancora più ardito. A quando un bel passaggio in cristalleria?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/10/2025