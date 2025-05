Nuova BMW M2 CS: guardala e fantastica sulla potenza (520 CV?)

A Villa d'Este, prima uscita per la nuova serie limitata. Scheda tecnica, potenza inclusa, ancora top secret. Ma solo fino al 28 maggio

Ti aspetti in tavola nuova BMW M2 Competition, lo chef invece ti scodella nuova BMW M2 CS.

Non è solo una questione alfabetica. È questione filosofica. CS (Competition Sport), nel lessico BMW, è il non plus ultra: passaggio intermedio Competition saltato a piè pari.

BMW M2 CS 2025, anteprima al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este

Come precedente M2 CS (2020), la top di gamma di M2 di seconda generazione associa un aspetto più aggressivo a numerosi aggiornamenti a motore e telaio. Per le cui specifiche precise, tuttavia, dobbiamo attendere ancora un paio di giorni: la scheda tecnica e la gallery completa escono mercoledì 28 maggio.

Mentre sfogliamo le fotografie scattate a Villa d'Este, sede della world premiere, possiamo esercitarci in qualche proiezione, basandoci sull'esperienza.

BMW M2 CS 2025: più aggressiva, più potente, più leggera

BMW M2 CS 2025, il motore

La sigla CS è stata sin qui affiancata non solo ad M2, ma anche a M5 di precedente generazione, così come alle attuali M3 e M4. Tutte auto che hanno ottenuto un notevole aumento di potenza.

Se tanto mi da tanto, mentre M2 standard eroga 480 CV e 600 Nm di coppia, M2 CS estrae dal 3 litri 6 cilindri in linea doppio turbo una combinazione di gran lunga superiore ai 500 CV e 650 Nm. Se la cifra di 520 CV si rivelerà imprecisa, sarà questione di uno scarto minimo.

Nuova BMW M2 CS: solo il cambio automatico?

Un'immagine degli interni mostra che coppia e potenza saranno trasmesse alle ruote posteriori tramite il cambio automatico a 8 rapporti. Il cambio manuale a 6 rapporti? Piuttosto improbabile, i puristi se ne faranno una ragione. Ma mai dire mai.

Il look esterno e interno

Stilisticamente parlando, il posteriore adotta un prominente spoiler a coda d'anatra integrato nel cofano del bagagliaio (vedi anche M4 CSL), più un diffusore ad hoc. Altri segni particolari: splitter anteriore nero opaco, tetto in fibra di carbonio e cerchi in lega leggera dorati su misura.

BMW M2 CS 2025, la fiancata non mente

Come anticipato, non è ancora noto come tutto ciò influirà sul peso a vuoto di 1.655 kg della M2 vulgaris. Azzardiamo un dimagrimento di 10-15 kg.

All'interno sarà un florilegio di letterine M, con l'aggiunta del logo ''CS'' sulle porte e sulla console centrale in carbonio. Il dna CS si manifesta anche nei sedili avvolgenti più sportivi e - sospettiamo - in una o più modalità di guida extra pensate per la pista.

Impossibile sbagliarsi...

Il prezzo non è ancora stato rivelato: sospettiamo un notevole incremento, rispetto agli 80.000 euro che BMW chiede per M2.

Consegne a partire da metà 2025 circa: agli aspiranti proprietari, il consiglio è quello di non temporeggiare, visto che è assai probabile che nuova M2 CS sia una serie limitata. Proprio come la versione precedente, la cui produzione globale venne limitata a sole 2.200 unità.

Nuova M2 CS: a quale prezzo?

Stay tuned per tutte le specifiche e una gallery ancor più completa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 26/05/2025