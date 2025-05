BMW Skytop 2025: caratteristiche, motore e prezzo dell’esclusiva Targa da 625 CV

Scopri tutto sulla nuova BMW Skytop 2025, la Targa da 625 CV in edizione limitata, con motore V8 biturbo e prezzo da 500.000 euro

La nuova BMW Skytop è stata sorpresa nei pressi del centro R&D del marchio tedesco, alla periferia di Monaco. L’auto, completamente priva di camuffature, mostra tutte le sue linee inedite e scolpite, confermando l’intenzione del costruttore bavarese di trasformare il concept svelato a Villa d’Este in una piccola serie limitata.

BMW SkyTop è derivata dal concept presentato a Villa d'Este 2024

Nonostante derivi tecnicamente dalla BMW M8 Cabrio, la Skytop se ne distacca completamente dal punto di vista estetico.

I gruppi ottici anteriori sono estremamente sottili e innovativi, mentre la caratteristica calandra a ''doppio rene'' adotta una forma più larga e angolare.

La coda richiama volutamente la storica BMW Z8, con fari posteriori sottili, mentre è inedito il design della parte inferiore del paraurti, che integra due terminali di scarico ovali.

Struttura da Targa con tetto rigido rimovibile

La configurazione della sportiva in edizione limitata non è quella di una cabrio tradizionale: si tratta di una Targa, con lunotto fisso e tetto rigido amovibile manualmente.

Una copertura prende il posto dei sedili posteriori, presenti sulla Serie 8 Cabrio, lasciando spazio a una struttura di sicurezza ben visibile.

BMW SkyTop, vista posteriore

Sotto al cofano trova posto il motore V8 biturbo da 4.4 litri della M8 Competition, capace di erogare non meno 625 cavalli.

La trasmissione è affidata a un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti, con trazione integrale M xDrive.

Le prestazioni, anche se non ancora ufficializzate, promettono di essere in linea con le più potenti coupé del marchio.

BMW SkyTop, vista laterale

La BMW Skytop ha un prezzo di partenza fissato a 500.000 euro. Tuttavia, considerando l’esclusività e la produzione limitata, è plausibile che ogni esemplare venga personalizzato, portando il valore finale ben oltre questa soglia.

Serie limitata: solo 50 esemplari, tutti già venduti

La nuova Targa bavarese sarà infatti prodotta in appena 50 unità, tutte già assegnate ai clienti. Il prototipo avvistato al Nürburgring potrebbe dunque restare l’unico esemplare visibile pubblicamente. La vettura è stata progettata per una clientela esclusiva, alla ricerca di unicità e design distintivo.

BMW SkyTop, particolare del tetto targa con lunotto fisso

Quante BMW Skytop saranno prodotte?

Solo 50 unità, tutte già vendute a clienti selezionati.

La BMW Skytop è una cabrio o una coupé?

La Skytop è una Targa: ha un tetto rigido rimovibile e lunotto posteriore fisso.

Qual è il motore della BMW Skytop?

È equipaggiata con un V8 biturbo da 4.4 litri, lo stesso della M8 Competition, con una potenza di 625 CV.

La BMW Skytop sarà disponibile nei concessionari?

No, si tratta di una produzione limitata non destinata alla vendita al dettaglio tradizionale.

Quanto costa la BMW Skytop?

Il prezzo parte da 500.000 euro, ma ogni esemplare può raggiungere cifre superiori in base alla personalizzazione. Prova a giocare con il configuratore della BMW M8 Cabriocoupé di serie, per renderti conto di quando cambia il prezzo in base agli optional...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/05/2025