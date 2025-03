Neue Klasse: anteprima della nuova BMW Serie 3 2027 al Nurburgring

La nuova BMW Serie 3 2027 e la BMW i3 elettrica condivideranno il rivoluzionario design della Neue Klasse. A confermarlo, sono le prime immagini della variante termica della berlina derivata appunto dalla Neue Klasse, immortalata dai nostri fotografi durante i test al Nurburgring.

Questa versione manterrà un design quasi identico alla sua controparte elettrica, differenziandosi solo per il nome:

La versione a combustione interna sarà probabilmente chiamata BMW Serie 3 2027

La variante 100% elettrica adotterà invece il nome BMW i3

Entrambe le versioni saranno disponibili a partire dal 2026, con il debutto ufficiale previsto per la tarda primavera e l’arrivo nei concessionari in autunno.

BMW Serie 3 Neue Klasse, vista laterale

Secondo il direttore del design del gruppo, Adrian van Hooydonk, molte delle innovazioni introdotte con la Neue Klasse elettrica saranno adottate anche sulle future auto termiche e crossover del marchio.

“La spinta verso le elettriche, le nuove tecnologie e questo linguaggio di design saranno trasferiti su tutta la gamma di prodotti, incluse le vetture a combustione interna”, ha dichiarato van Hooydonk.

In pratica, il cliente avrà a disposizione una gamma BMW con un design rinnovato, indipendentemente dal tipo di propulsione scelto. Del resto anche BMW ha confermato che non interromperà la produzione di vetture con motore a combustione in una data arbitraria.

Nuovo frontale con fari integrati

Come per i recenti modelli iX3 e X5, anche la Neue Klasse adotterà fari a pezzo unico integrati, caratteristica che si estenderà all’intera gamma futura BMW. Le proporzioni generali rimarranno compatte, mantenendo l’eleganza tipica delle berline del marchio.

BMW Serie 3 Neue Klasse, il doppio rene è ancora nascosto

Griglia doppio rene nascosta

Sebbene nelle immagini spia non sia visibile la tradizionale griglia a doppio rene, BMW l’ha nascosta centralmente sotto il camuffamento, suggerendo che sulla nuova berlina BMW potrebbe avere un design più sottile e integrato rispetto ai modelli attuali.

Cofano ridisegnato

Una delle principali novità della nuova Serie 3 riguarda la disposizione del cofano, che ora non poggia più direttamente sopra i fari, dando al frontale un aspetto più aerodinamico.

Fanali posteriori temporanei

Le immagini mostrano anche fanali posteriori provvisori, posizionati molto in alto e con una forma sottile che si estende in profondità nel portellone.

Questo suggerisce che il design definitivo potrebbe evolversi ulteriormente prima della presentazione ufficiale.

BMW Serie 3 Neue Klasse, gli scarichi testimoniano il motore termico

BMW Serie 3 2027: motori termici confermati

Sembra che la gamma della BMW Serie 3 con motore termico manterrà le stesse motorizzazioni dell’attuale modello, con propulsori a benzina e diesel aggiornati per garantire maggiore efficienza e prestazioni migliorate.

BMW i3: autonomia fino a 1.000 km

La berlina elettrica BMW di nuova generazione partirà da una configurazione base con 300 CV e sarà dotata di una batteria di nuova generazione con tecnologia 800V, capace di offrire un’autonomia fino a 1.000 km con una singola ricarica.

Assetto sportivo e freni potenziati

Un dettaglio degno di nota dell'esemplare fotografato sono le pinze freno colorate, che indicano una configurazione del telaio più dinamica e sportiva rispetto ai modelli base della gamma. Manterrà la dicitura M sport? Vedremo.

BMW Serie 3 Neue Klasse, le pinze freno colorate indicano un allestimento sportivo

Quando verranno presentate la nuova BMW Serie 3 2027 e la BMW i3?

Entrambe le versioni debutteranno ufficialmente nella tarda primavera del 2026, con l’arrivo nei concessionari previsto per l’autunno dello stesso anno.

Quali sono le principali differenze tra la BMW Serie 3 e la BMW i3?

La Serie 3 manterrà un motore a combustione interna, mentre la i3 sarà completamente elettrica. Tuttavia, entrambe condivideranno lo stesso design e molte delle innovazioni tecnologiche della Neue Klasse.

La BMW i3 avrà un’autonomia di 1.000 km?

Sì, la BMW i3 di nuova generazione utilizzerà una batteria avanzata con architettura 800V, che consentirà un’autonomia fino a 1.000 km con una singola ricarica.

BMW: Neue Klasse ispira sia la nuova Serie 3 2027 sia la i3 elettrica

Ci saranno versioni ibride della BMW Serie 3 2027?

BMW non ha ancora confermato ufficialmente la gamma motori, ma se come sembra manterrà la proposta attuale, ci possiamo attendere versioni mild-hybrid sia a benzina sia Diesel, accanto a una variante plug-in hybrid (PHEV) alimentata a benzina.

Il design della BMW Serie 3 2027 sarà diverso dalla i3?

No, avranno un design quasi identico, con minime differenze estetiche legate ai dettagli della motorizzazione.

Quando sarà disponibile la BMW i3 sul mercato?

La BMW i3 sarà lanciata ufficialmente nel 2026 come modello 2027, con le prime consegne previste entro la fine del 2026.

Il design Neue Klasse non sarà però prerogativa della sola Serie 3, ma interesserà altri modelli della gamma: scopri qui in anteprima la nuova Serie 5.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/03/2025