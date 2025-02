BMW Vision Vehicle: il manifesto tecnologico della Neue Klasse (video)

Mostrare il piacere di guida ai limiti della fisica è l'obiettivo di BMW con il suo nuovo veicolo di prova high performance Vision Driving Experience. La casa tedesca presenta, quindi, il Vision Vehicle come il suo prototipo per collaudare le tecnologie sviluppate appositamente per la Neue Klasse. Ma questo concept rappresenta molto più di un semplice prototipo. Le immagini mostrano la direzione che il marchio bavarese seguirà nei prossimi anni con la sua serie Neue Klasse, sia in termini di design sia di tecnologia avanzata.

BMW ha chiarito che il Vision Vehicle non sarà destinato alla produzione, ma potrebbe anticipare anche numerosi temi stilistici della futura BMW Serie 3 elettrica, che debutterà probabilmente con il nome i3, in linea con la nomenclatura adottata per i5 e i7. Con la produzione della nuova iX3 prevista per quest'anno, è lecito supporre che il Vision Vehicle offra più di un semplice accenno al futuro. Guardiamo insieme il video per inquadrare il concept bavarese.

Avete visto? Un vero concentrato hi-tech. Ma se il Vision Vehicle non è un prototipo destinato alla produzione, quale è il suo scopo? BMW lo descrive come un banco di prova mobile per lo sviluppo della prossima generazione di tecnologie legate alla dinamica di guida. Il cuore di questa innovazione è il sistema Heart of Joy, uno dei quattro moduli di controllo centrali, capace di elaborare le informazioni a una velocità dieci volte superiore rispetto ai sistemi precedenti. L'Heart of Joy gestisce:

Trasmissione, frenata e recupero di energia , migliorando l'efficienza e riducendo l'usura dei componenti.

La gestione elettronica della trazione , per garantire il piacere di guida tipica delle BMW.

Secondo BMW il Vision Vehicle, che monta quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, vanta una coppia straordinaria di quasi 18.000 Nm, un valore esorbitante che solo il sistema Heart of Joy è in grado di gestire. Inoltre, l'auto integra un sistema visivo ingegnoso e innovativo per rappresentare graficamente i flussi energetici sulle ruote: verde per l'accelerazione, blu per il recupero di energia e arancione per la frenata.

BMW Vision Vehicle: verso una mobilità sostenibile

Uno degli obiettivi chiave del BMW Vision Vehicle è la sostenibilità. L'integrazione di trasmissione e unità frenante consente di:

Ridurre la dipendenza dai freni convenzionali , utilizzandoli solo per le emergenze.

Aumentare del 25% l'efficienza energetica , grazie a un recupero avanzato dell'energia.

BMW sottolinea come questa tecnologia consente un controllo molto più efficace sulla dinamica di guida, grazie a un sistema di calcolo dieci volte più veloce rispetto ai modelli precedenti. Questo permette modifiche in millisecondi ai parametri del veicolo per un'esperienza di guida più fluida e precisa.

Tuttavia, resta da vedere se questo approccio potrà preservare il classico piacere di guida BMW. Sebbene la casa bavarese prometta un'esperienza ''armoniosa e silenziosa'', alcuni potrebbero temere che l'eccessiva automazione riduca il coinvolgimento del conducente. Resta da scoprire se il futuro della Neue Klasse saprà mantenere viva l'anima sportiva e il piacere di guida delle BMW di un tempo.

Alessandro Perelli