BMW Neue Klasse solo elettrica? Certo che no, arrivano i motori a combustione

Le foto in anteprima ci mostrano la futura "Serie 3" realizzata sulla piattaforma Neue Klasse che arriverà sia in forma elettrica sia con motori convenzionali

Dalle parti di Monaco di Baviera arrivano messaggi chiari che BMWnon ha intenzione di chiudere la produzione delle auto a combustione in una data già decisa. E il direttore del design Adrian van Hooydonk ha recentemente affermato che gran parte del design e dell'esperienza di bordo offerta dall'abitacolo della Neue Klasse EV saranno trasferiti dalle auto elettriche a quelle con motore convenzionale e ai crossover. ''La grande spinta dei veicoli elettrici, queste tecnologie e questo linguaggio di design, saranno travasati nell'intero portafoglio prodotti, compresi i nostri veicoli a combustione. Per i clienti sarà un’opportunità in più: avranno tutti nuove BMW moderne e potranno scegliere il tipo di motore''.

BMW Neue Klasse: arriverà anche con motori ICE, si vede dai tubi di scaricoUN MESSAGGIO ESPLICITOLe parole di van Hooydonk sono state chiare e i fatti ce lo dimostrano. Osservate queste prime immagini di entrambe le varianti, con motore tradizionale e completamente elettrico della berlina Neue Klasse, che probabilmente si chiameranno Serie 3 (ICE) e i3 (EV) quando arriveranno negli showroom. Innanzitutto, la versione con carrozzeria a tre volumi della Neue Klasse è stata avvistata per la prima volta in occasione di questi scatti fotografici: di fatto, un’anteprima assoluta per il pubblico. E i collaudatori BMW sono rimasti sorpresi dalla presenza dei fotografi, che li hanno beccati nelle primissime fasi di sviluppo. Tuttavia, queste immagini ci confermano alcuni dettagli stilistici visti nell'anteprima del concept Vision Neue Klasse. Ma è anche vero che, rispetto alla Vision Neue Klasse stessa, è cambiato molto di più di quanto potevamo aspettarci.

VEDI ANCHE

BMW Neue Klasse: proporzioni equilibrate e design ispirato al conceptDESIGN FORTEMENTE ISPIRATO AL CONCEPTLe varianti convenzionali ed elettriche della futura BMW Serie 3 hanno proporzioni molto contenute, come abbiano già apprezzato osservando il concept, con gli stessi fari integrati monoblocco che abbiamo visto a bordo di entrambi i prototipi della nuova iX3 e anche della nuova X5. Per ora, la doppia griglia ovoidale manca, ma è nascosta al centro. Come si può vedere, il cofano non poggia più direttamente sui fari, ma ora su un ampio fascio di luce più arretrato. Queste foto spia mostrano anche le luci posteriori posticce, che sono sistemate molto in alto e allo stesso tempo sono molto sottili e si inseriscono fino in profondità nel cofano del bagagliaio. Le foto non mostrano la forma definitiva dei finestrini posteriori fissi con la famosa piega Hofmeister, una caratteristica distintiva di tutte le BMW, ma guardando più in basso, entrambe le auto presentano pinze dei freni colorate, a indicare che i due modelli potrebbero avere configurazioni sportive.

BMW Neue Klasse: niente tubi di scarico, il motore è elettricoDEBUTTO PREVISTO NEL 2026Detto dei prototipi immortalati sulle strade tedesche, sappiamo che la berlina Neue Klasse debutterà nella tarda primavera del 2026 e sarà in vendita nell'autunno dello stesso anno come modello 2027. La gamma di motori per la Serie 3 con motori convenzionali corrisponderà a quella dei modelli odierni, mentre la i3 completamente elettrica partirà dalla versione alla base della gamma con 300 CV e una batteria di nuova generazione che offrirà circa 1.000 chilometri di autonomia con una singola carica, grazie a un sistema elettrico da 800 V.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/11/2024