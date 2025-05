BMW Concept Speedtop 2025: la nuova shooting brake da mezzo milione di euro

BMW ha svelato in anteprima mondiale al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 il nuovo Concept Speedtop: prodotta in serie limitataa 70 unità, l'auto verrà venduta a un prezzo di circa 512.000 euro e pare sia già esaurita.

BMW Speedtop Concept, presentata in anteprima esclusiva sulle rive del Lago di Como, è un’interpretazione contemporanea della shooting brake sportiva, a due soli posti, allestita come la precedente Skytop sulla base meccanica della BMW M8 (pare) e rifinita con maestria artigianale.

Si respira l'aria delle vere fuoriserie, sulla nuova Concept BMW, per via delle verniciature bicolore sfumate e per gli interni in pelle Schedoni. Ma andiamo con ordine.

BMW Speedtop, la nervatura sopra il frontale ''shark nose'' a freccia

La carrozzeria del Concept Speedtop adotta un frontale “shark nose” che richiama le gran turismo degli anni ’70. Lo caratterizza una pronunciata forma a V, con una calandra a doppio rene illuminata e luci sottili.

Una nervatura centrale divide in due l'auto in senso longitudinale, attraversando cofano, tetto e spoiler, per trasmettere un senso di movimento anche da fermo.

BMW Speedtop, la verniciatura sfumata del tetto bicolore

Colori e dettagli esclusivi

Il tetto ha una verniciatura bicolore sfumata, che va dal “Floating Sunstone Maroon” al “Floating Sundown Silver”, mettendo in evidenza la tridimensionalità delle forme.

Forme muscolose, sottolineate dai fianchi posteriori pronunciati e dai cerchi a 14 razze, bicolore e progettati ad hoc per riempire con eleganza gli ampi passaruota.

Cerchi in lega bicolore a 14 razze della BMW Concept Speedtop 2025

L’abitacolo del Concept Speedtop è stato progettato per offrire un’esperienza esclusiva durante le gite del weekend. I materiali impiegati — pelle lavorata a mano, inserti brogue e dettagli sartoriali — evocano artigianalità d’alto livello.

Il design interno riflette quello esterno, con colorazioni coordinate tra carrozzeria e selleria. Anche dentro l'abitacolo, infatti, il contrasto tra le tonalità “Sundown Maroon” e “Moonstone White” crea un ambiente sofisticato.

Una fascia luminosa integrata nel rivestimento del tetto replica la nervatura visibile esternamente, contribuendo a un’illuminazione indiretta e suggestiva.

BMW Speedtop, la luce sul cielo dell'abitacolo replica la nervatura esterna

Finiture di lusso anche nel vano bagagli

Dietro i sedili anteriori troviamo due vani per altrettante valigie trattenute da cinghie in pelle. Le valigie sono create su misura dalla pelletteria Schedoni: tra le più note in campo automotive, che firma anche un terzo borsone da weekend da riporre nel baule.

Anche il vano bagagli è rivestito in pelle, con perforazioni in stile brogue e illuminazione integrata. Lo spazio è suddiviso in due scomparti, per trasportare con discrezione i bagagli più ingombranti.

BMW Speedtop, l'illuminazione del vano bagagli

Sotto il cofano della Concept Speedtop si trova il motore V8 più potente dell’attuale gamma BMW. Nessun dato ufficiale sulle prestazioni è stato ancora comunicato, ma si prevede una potenza superiore ai 600 CV, coerente con l’esclusività del modello.

BMW Concept Speedtop 2025 edizione limitata

Il successo del Concept Skytop nel 2024 ha spinto BMW a replicare l’iniziativa con la Speedtop. Il modello sarà prodotto in 70 esemplari destinati a collezionisti e appassionati, con un processo di costruzione affidato al reparto Manufaktur dello stabilimento BMW di Dingolfing.

Secondo quanto riportato dalla testata inglese Autocar, nonostante i preordini siano stati aperti solo tre giorni fa, l'intera produzione sarebbe già stata aggiudicata e il prezzo di ciascun esemplare si aggirerebbe attorno ai 512.000 euro.

I 70 esemplari della Concept Speedtop verranno assemblati su richiesta, con possibilità di personalizzazioni selezionate per colore, pelle e accessori, mantenendo l’identità visiva del concept presentato a Cernobbio.

BMW Speedtop, la valigia Schedoni nel doppiofondo

Cos’è la BMW Concept Speedtop 2025?

È una vettura concept sportiva in versione shooting brake presentata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, che verrà prodotta in una serie limitata di 70 esemplari.

Quanti esemplari della BMW Concept Speedtop saranno prodotti?

Solo 70 unità saranno realizzate, rendendo il modello estremamente esclusivo.

La BMW Concept Speedtop sarà acquistabile?

Sì, è stata resa disponibile per l’acquisto su ordinazione per collezionisti selezionati.

Quanto costa la BMW Speedtop Concept?

La testata inglese Autocar cita un prezzo equivalente a circa 512.000 euro.

Qual è il motore della BMW Concept Speedtop?

Monta il V8 più potente attualmente offerto da BMW, con prestazioni elevate non ancora specificate nei dettagli.

Che tipo di accessori sono inclusi con la Concept Speedtop?

Include valigie su misura realizzate da Schedoni, coordinate con gli interni della vettura.

Dove è stata presentata ufficialmente la BMW Concept Speedtop?

Il debutto è avvenuto al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, sulle rive del Lago di Como.

BMW Concept Speedtop è modello pensato per chi cerca esclusività, stile e collezionabilità, che con la sua costruzione artigianale contribuisce a elevare la percezione del marchio bavarese tra le auto di lusso estremo. Vista la sua rarità, avresti il coraggio di guidarla?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/05/2025