Nuova BMW M3 CS Touring, definizione di peso/potenza. Video

Se ne iniziò a parlare nel 2023. Che BMW M3 CS non sarebbe stata l'unica M3 CS del quartiere. Come volevasi dimostrare: ecco manifestarsi BMW M3 CS Touring, la prima di sempre.

CS sta per Competiton Sport, CS sta per più potenza, meno peso. E fu così che il concetto di station wagon high performance raggiunse nuovi livelli. In attesa (sigh?) della svolta elettrica.

BMW M3 CS Touring 2025

Il debutto ufficiale è avvenuto in Australia, alla vigilia della Bathurst 12 Hours. Una premiere dal vivo lontanissima, un'anteprima digitale vicinissima: la distanza che separa la tua faccia dal display del tuo pc o il tuo smartphone. Clicca Play qui sotto per una video preview... emotiva.

NUOVA M3 CS TOURING: PIÚ POTENZA

Seguendo la filosofia di M3 CS berlina, la versione Touring beneficia di un upgrade di potenza, ma anche di una intera serie di miglioramenti tecnici.

Il motore 6 cilindri in linea 3.0 litri biturbo ha ora una pressione di sovralimentazione aumentata a 2,1 bar, permettendo di erogare 550 CV e 650 Nm di coppia. Rispetto ad M3 Competition, il guadagno di potenza è di +20 CV.

BMW M3 CS Touring 2025, motore 6 cilindri biturbo da 550 CV

L'auto, ovviamente, mantiene la trazione integrale e il cambio automatico a 8 rapporti. Le prestazioni sono da hyper wagon:

0-100 km/h 3,5 secondi 0-200 km/h 11,7 secondi Vel. Max. 300 km/h (con M Driver’s Package)

BMW M3 CS Touring 2025, acc. 0-100 km/h in 3,5 secondi

DINAMICA DI GUIDA M3 ''PLUS''

Per migliorare ulteriormente la maneggevolezza, BMW ha apportato modifiche alle sospensioni elettroniche, aumentando la rigidità del telaio grazie a una barra duomi anteriore. L’impianto frenante è stato potenziato, con l’opzione di dischi carboceramici per una migliore resistenza al calore.

Il sound del motore è infine enfatizzato da un impianto di scarico con valvole regolabili e terminale in titanio.

BMW M3 CS Touring 2025, impianto di scarico in titanio

Se hai pazienza, tutte le modifiche ci vengono spiegate, in video, da Franciscus van Meel, CEO di BMW M, e da Dirk Häcker, Head of Development M Automobiles and BMW Individual. Buona lezione.

M3 CS TOURING: QUESTIONE DI MATERIALI

Uno degli aspetti più interessanti di M3 CS Touring è il lavoro di alleggerimento, che ha portato a una riduzione di peso di -15 kg. BMW ha utilizzato fibra di carbonio per diversi elementi, tra cui:

Cofano

Splitter anteriore

Prese d’aria anteriori

Calotte degli specchietti retrovisori

Estrattore posteriore

Anche le ruote sono nuove: i cerchi in lega M ultraleggeri misurano 19 pollici all'anteriore e 20 pollici al posteriore.

BMW M3 CS Touring 2025, cerchi anteriori in lega M da 19''

Nuovo design

Visivamente, la griglia anteriore ha subito delle modifiche, pur mantenendo il classico doppio rene BMW. Il design è ora più aperto e scolpito, mentre le luci diurne a LED hanno una tinta gialla, ispirata alle auto da corsa BMW. Sul retro, uno spoiler enfatizza l’anima sportiva.

BMW M3 CS Touring 2025 vista di 3/4 posteriore

Sport tecnhnology: gli interni

Di serie, M3 CS Touring 2025 offre sedili sportivi M in fibra di carbonio, completamente regolabili e riscaldabili, con il logo CS illuminato. Il volante è rivestito in Alcantara M, per garantire il massimo grip in ogni situazione di guida.

BMW M3 CS Touring 2025, abitacolo

BMW M3 CS TOURING 2025: USCITA E PREZZI

Le consegne ai clienti inizieranno a marzo 2025, contemporaneamente nei principali mercati tra cui Europa, Australia, Giappone e Corea del Sud.

Non si conoscono ancora i prezzi per l'Italia. A titolo di esempio, ecco quanto costa in alcune regioni:

Paese Prezzo base Regno Unito £ 120.600 (~ € 150.000) Australia AU$ 253.900 (~ € 152.000)

BMW non ha inoltre ancora comunicato il numero di esemplari prodotti, ma si prevede che la disponibilità sarà limitata, rendendo M3 CS Touring 2025, come ogni M3 CS che si rispetti, un vero oggetto da collezione.

BMW M3 CS Touring 2025, consegne da marzo

La wagon più tosta di sempre?

Con una combinazione perfetta tra potenza, tecnologia e praticità, la nuova BMW M3 CS Touring si posiziona come una delle station wagon più performanti di sempre. Sarà all'altezza delle aspettative? I primi test su strada ci daranno presto la risposta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/01/2025