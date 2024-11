Mate Rimac, l'anti-Musk che guida BMW M5 (E39). E si fa i video POV

Se credevi Mate Rimac il tipico esperto di cose super tecnologiche, un tizio che in virtù del proprio ruolo di boss di brand di auto elettriche, guida solo auto elettriche, beh ti sbagliavi. Mate Rimac è un appassionato di motori, di quelli che hanno un rumore, hanno un odore, insomma sì, hanno un cuore. Quel titolo, col nome di Elon Musk incorporato, era una trappola: grado di confidenza col futuro presidente USA a parte, le differenze tra Mr Rimac e Mr Tesla superano abbondantemente le analogie. Rimac ama le automobili ''analogiche''. Ama comprarle, ma ama anche guidarle tutti i giorni. Come dimostra un suo recente video su Instagram, nel quale si accinge ad abbandonare il pacheggio aziendale al volante della sua BMW M5, generazione E39. Wow.



FINALE APERTO Nel breve video pubblicato sul proprio profilo, sulle note di un brando di Bobby Caldwell uno spensierato Rimac cammina verso la sua M5 E39, butta la borsa sui sedili posteriori, si mette al volante, impugna il cambio (manuale a 6 marce) e via, si torna a casa. Il resto del racconto viene lasciato all'immaginazione: niente spacconerie, tipo l'ago del contagiri che si impenna. Un tipo sobrio, il nostro Mate. Tranne quando immagina le sue supersportive a batterie.

''Prima dentro'', Mate Rima torna a casa in BMW M5

IL COLLEZIONISTA Una BMW M5 terza generazione (quella prodotta dal 1998 al 2003) non è l'unica auto ad alte prestazioni (e a benzina) ad arredare la collezione del giovane imprenditore croato (classe 1988). Non è nemmeno la sua unica BMW classica. Negli anni, Rimac ha fatto ruotare un intero dream team BMW, tra cui una E30 M3 Evo II, una F90 M5, persino una E85 BMW Z4 M Coupé, una autentica rarità, vista la scarsa popolarità che a suo tempo la Z4 col tettuccio fisso riscosse anche tra i Bimmerofili.

Mate Rimac: le elettriche per lavoro, i V8 benzina nel tempo libero

NAVE SCUOLA Di tutte le sue bimbe, la E39 M5 è forse una delle più old school. Non solo ha un V8 aspirato e una trasmissione meccanica, ma utilizza anche una cremagliera dello sterzo a ricircolo di sfere, anziché un ben più moderno sistema a cremagliera e pignone. E39 M5 un simbolo di berlina sportiva pura: sapere che il fondatore di un'azienda di supercar elettriche ne guida una per raggiungere l'ufficio, fa piacere. E in fondo, di che ci meravigliamo? Se a nuova Bugatti Tourbillon è stato dato in pasto un V16 aspirato, c'è anche il suo zampino.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/11/2024