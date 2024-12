Nuova BMW M3: l'elettrica sta per nascere e sarà una belva (video)

Le prime immagini della prossima BMW Neue Klasse ci hanno dato un’idea di come sarà la futura berlina che darà il suo contributo alla prossima era elettrificata della casa tedesca. Ma sappiamo che dalle parti di Monaco è difficile non affiancare a un modello la rispettiva variante ad alte prestazioni M e anche questa volta succederà esattamente così. Infatti, oggi possiamo dare un’occhiata più approfondita alla futura M3 elettrica, visto che BMW ha pubblicato sui suoi canali social alcune fotografie di un prototipo durante i collaudi. In realtà, di quest’auto se ne sa poco, ma il reparto sportivo dell’elica ha sottolineato che è un prototipo ed è ''sulla buona strada per stabilire nuovi standard''.

VEDI ANCHE

Nuova BMW M3 elettrica: la supercar a batterie prosegue lo sviluppoUNA EV CHE VA FORTE La casa automobilistica ha anche definito il modello ''HP BEV'', dove quell’”HP” potrebbe stare per High Performance, quindi un veicolo elettrico ad alte prestazioni. Come se non bastasse, le immagini sono accompagnate da alcune parole del responsabile dello sviluppo di BMW M, Dirk Häcker, che ha affermato: ''L'elettrificazione ci offre gradi di libertà completamente nuovi per creare la dinamica tipica delle M''. Qui sotto trovate anche un bel video che ci aiuta a comprendere come in BMW M il lavoro di sviluppo proceda a passo svelto. Guardatelo, ne vale la pena.

POTENZA MASSIMA DA BRIVIDI Tornando alle fotografie, possiamo vedere che il modello segue le orme dei prototipi precedenti e del concept Vision Neue Klasse. Tuttavia, il muletto è più aggressivo in quanto mette in bella mostra i muscoli con una carreggiata più larga e ruote di grande diametro che accolgono pneumatici super sportivi. L'auto è anche bassa e sembra chiaro che l’assetto sia stato studiato ad hoc. Purtroppo, non c'è molto altro da vedere, ma l'auto ha maniglie delle portiere a filo carrozzeria e un tetto relativamente piatto per questioni aerodinamiche. Infine, la zona posteriore sembra piuttosto semplice e, come prevedibile, non ci sono i tubi di scarico. Le indiscrezioni arrivate da Monaco qualche mese fa suggerivano una potenza di ben oltre 1.000 CV, tuttavia questi numeri sembrano un po' troppo ottimistici, più che altro per questioni tecniche e di resistenza strutturale a tale potenza. Tuttavia, è possibile immaginare un valore più alto di quello della M3 CS, leggermente superiore ai 550 CV, distribuiti sui quattro motori - uno per ruota - oltre a un torque vectoring evoluto per gestire tutta la potenza.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2024