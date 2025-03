BMW M3 elettrica: le foto del test al Nürburgring e anticipazioni

Iniziano i test della futura BMW M3 elettrica sul circuito del Nürburgring, in Germania. Le prime immagini del prototipo offrono uno sguardo ravvicinato a dettagli inediti di questa attesa berlina sportiva, il cui debutto è previsto per il 2027.

BMW M3 elettrica, il frontale del muletto

Uno degli elementi distintivi di questa BMW M3 elettrica è la scelta delle maniglie a filo con la carrozzeria, in contrasto con quelle più squadrate presenti su modelli recenti come la Serie 5.

Un altro dettaglio peculiare è il taglio della copertura della porta di ricarica, ancora posizionata sul lato posteriore destro.

Tuttavia, ciò che cattura maggiormente l'attenzione è il design della portiera posteriore. La classica curva Hofmeister attorno al finestrino - chiamata ''gomito di Hofmeister'' e da sempre un segno distintivo delle BMW - rimane celata nel montante posteriore, lasciando spazio a una linea diversa dal solito.

Posteriore e interni: cosa rivelano le immagini spia

Le foto mostrano un posteriore ancora privo di elementi grafici definitivi. L'interno, invece, conferma la presenza di un innovativo head-up display posizionato alla base del parabrezza, parte di un abitacolo votato alla tecnologia.

Un dettaglio curioso è la presenza di un laptop fissato di fronte al passeggero, utilizzato dai tecnici BMW per raccogliere dati e monitorare le prestazioni in tempo reale durante i test su pista.

Un prototipo con carrozzeria provvisoria

Nonostante l'aspetto possa ingannare, la vettura in fase di test non presenta ancora la carrozzeria definitiva. I passaruota risultano più larghi rispetto a quelli delle versioni di serie, suggerendo modifiche aerodinamiche in corso d'opera.

L'impianto frenante, invece, sembra essere già ben definito: due dischi forati di grandi dimensioni, progettati per massimizzare la dissipazione del calore, occupano quasi l'intero diametro dei cerchi in lega.

BMW M3 elettrica, freni in evidenza nella vista laterale

Dal punto di vista tecnico, la nuova M3 full electric sarà equipaggiata con quattro motori elettrici, uno per ogni ruota.

Questa soluzione non solo garantirà la trazione integrale, ma permetterà anche di scegliere tra differenti modalità di guida, alternando trazione posteriore e integrale in base alle necessità.

Le prestazioni si preannunciano superiori rispetto alla futura versione a combustione interna. BMW ha confermato che il modello termico sarà disponibile, ma non potrà competere con la rapidità della variante elettrica, capace di erogare tra i 600 e i 650 cavalli.

Il vero problema? Domarla, come spiegano gli ingegneri BMW nel video di presentazione (guardalo qui sotto).

Quando sarà disponibile la BMW M3 elettrica?

Il debutto ufficiale è previsto per la fine del 2026, con la commercializzazione nei primi mesi del 2027.

Quanti cavalli avrà la BMW M3 EV?

La potenza massima stimata sarà tra i 600 e i 650 CV, grazie all’impiego di quattro motori elettrici.

Quali novità porta il design della BMW M3 elettrica?

Il prototipo presenta maniglie a filo, passaruota allargati e un design posteriore rivisitato rispetto ai modelli attuali. Ci sarà anche in versione Touring?

Avrà una versione a motore termico?

Sì, BMW ha confermato una variante a combustione interna, sebbene non sarà altrettanto performante quanto la versione elettrica.

Che tipo di trazione avrà la nuova BMW M3?

Sarà dotata di trazione integrale con la possibilità di passare alla trazione posteriore a seconda delle condizioni di guida.

In cosa si differenzia la M3 elettrica dalle precedenti M3?

Oltre alla motorizzazione completamente elettrica, offrirà un sistema avanzato di gestione della trazione, freni maggiorati e un nuovo display head-up di ultima generazione.

Di tutte le BMW M3 scopri quale va più veloce nel video che le mette a confronto in una drag race. E vai sul sito ufficiale per scoprire l'attuale gamma di auto elettriche BMW.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/03/2025