Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé 2025: prova e novità del restyling

La seconda generazione della BMW Serie 2 Gran Coupé introduce importanti aggiornamenti in termini di design, tecnologia e motorizzazioni. La berlina compatta sportiva di Monaco si rinnova per affrontare concorrenti come Audi A3 Sedan e Mercedes CLA, portando in dote un look più moderno e una dotazione tecnologica avanzata. Ma da guidare com'è? Scopriamolo.

Frontale più aggressivo e dettagli sportivi

Il restyling della BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 introduce un frontale ispirato alla nuova Serie 1, con una griglia più ampia e piatta, fari più sottili e una presa d’aria inferiore maggiorata.

Le luci anteriori oblique, va detto, danno alla Gran Coupé due occhi un po' a mandorla, che si allontanano un po' dagli altri modelli della gamma e il family feeling va cercato altrove.

Nel profilo, per esempio, dove la nuova Serie 2 GC mantiene le proporzioni da berlina-coupé, con un montante posteriore ridisegnato che integra il numero 2 identificativo del modello nel caratteristico ''gomito di Hofmeister'', ossia la curva che fa il terzo montante a incorniciare il finestrino posteriore.

In coda, i tubi di scarico sono nascosti: solo la versione più potente M235 da 300 CV li mette in mostra, mentre le altre varianti del modello ci rinunciano, finendo per generare il sospetto che si tratti di auto elettriche. Cosa che certo non sono.

Le proporzioni le donano un aspetto dinamico, con muso allungato e coda corta, a ricordare una versione in scala ridotta della nuova BMW Serie 5 (guarda qui la prova in video). Forse ancora più elegante, per un'aggressività più misurata.

Dimensioni aggiornate

Rispetto alla generazione precedente, la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé cresce leggermente:

Lunghezza : 4,55 metri (+20 mm)

: 4,55 metri (+20 mm) Passo : 2,67 metri

: 2,67 metri Larghezza : 1,80 metri

: 1,80 metri Altezza: 1,44 metri (+25 mm)

A bordo, lo spazio è abbondante per chi siede davanti, ma meno generoso per i passeggeri della seconda fila, che devono fare i conti con i fianchi dell'auto che si restringono nella parte alta del padiglione e con il pavimento molto rialzato davanti al quinto passeggero: per far posto alla trasmissione dei modelli con trazione integrale xDrive.

Lato bagagli, il vano raggiunge i 430 litri nelle BMW Serie 2 Gran Coupé con motori tradizionali (220, 220d e 223 xDrive), mentre perde qualcosa con le motorizzazioni mild-hybrid (216, M235 e 218d), ad arrivare a 360 litri.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 - Bagagliaio

All'interno, il colpo d'occhio è dominato dalla plancia digitale, raccolta nel BMW Curved Display che troviamo di serie su tutti gli allestimenti.

Plancia digitale e infotainment BMW OS9

L’abitacolo riprende il layout della nuova Serie 1, con una plancia digitale che integra:

Toucscreen centrale da 10,7'' con il sistema BMW OS9

Display per la strumetnazione da 10,25''

Nuovo volante con comandi fisici

L'infotainment porta a bordo i video in streaming e i videogame di AirConsole, con molti titoli che supportano il multiplayer e sfruttano gli smartphone degli occupanti come controller.

La console centrale perde il classico controller iDrive rotativo, sostituito da un’interfaccia touch più moderna, ma in certi casi non altrettanto comoda da utilizzare durante la guida: problema risolto solo in parte grazie a un sistema avanzato di comandi vocali.

Gli interni sono ora completamente privi di pelle, con l’opzione Veganza/Alcantara. Elevata la qualità percepita, grazie a rivestimenti morbidi quasi ovunque nella parte alta dell'abitacolo, alternati a plastiche di qualità e dalle belle texture, che creano un ambiente sportivo e mai monotono.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 - Interni

La gamma motori della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé prevede tre unità a quattro cilindri con tecnologia mild hybrid a 48V e altrettante prive di elettrificazione.

Le BMW Serie 2 Gran Coupé mild hybrid:

BMW 220 Gran Coupé – 1.5 benzina, 170 CV

– BMW 220d Gran Coupé – 2.0 diesel, 163 CV

– BMW 223 Gran Coupé xDrive – 2.0 benzina, 218 CV

Le BMW Serie 2 Gran Coupé con normali motori a combustione

BMW 216 Gran Coupé – 1.5 benzina, 122 CV

– BMW 235d Gran Coupé xDrive – 2.0 benzina, 300 CV

– BMW 218d Gran Coupé – 2.0 diesel, 150 CV

Tutte le versioni sono abbinate al cambio automatico Steptronic a doppia frizione a 7 rapporti.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 - Interni

Due le versioni che si contenderanno il primato di vendite: le mild-hybrid BMW 220 Gran Coupé a benzina e BMW 220d Gran Coupé, entrambe a trazione anteriore.

Inizio il test al volante di quella a benzina, che monta un 3 cilindri turbo mild hybrid da 1,5 litri, accreditato di 170 CV e 280 Nm, per 230 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in 7,9 secondi.

Il test della nuova BMW Gran Coupé 220 2025

In ripresa, va detto, questa versione non ti incolla al sedile, ma la spinta c'è. Soprattutto grazie all'ottimo cambio, che è puntuale quando lavora in automatico e molto veloce se adoperato in modalità sequenziale con le palette dietro al volante.

La paletta sinistra, poi, attiva una funzione che mi regala 10'' di massima potenza: buoni per i sorpassi in Formula 1, anche se su un'auto stradale me ne sfugge la reale utilità, se non quella di curiosità da raccontare agli amici.

E di certo, parlando della nuova BMW 220 Gran Coupé, non è da qui che inizierei il racconto. Perché la nuova berlinetta di Monaco è dannatamente divertente: molto più di quanto mi aspettassi.

La magia è nella sua capacità di combinare uno sterzo precisissimo eppure molto progressivo con un telaio dalla superba agilità, che tra le curve ''vola come una farfalla e punge come un ape'', per citare il famosissimo campione dei massimi Muhammad Ali.

La 220 Gran Coupé è la quintessenza del dinamismo a quattro ruote e di un piacere di guida fatto di maneggevolezza e controllo: trasmette una sensazione di leggerezza che è merce assai rara tra le auto di oggi.

Il sound del motore ha un pizzico di ruvidità dato dal frazionamento a tre cilindri, che gli dona toni leggermente gutturali, ma comunque gradevoli e grintosi. E in ogni caso, mai sguaiati o sopra le righe, grazie all'efficace insonorizzazione.

Meno efficace l'insonorizzazione delle ruote, che producono un rumore di rotolamento ben avvertibile sull'asfalto granuloso: un aspetto probabilmente migliorabile con gomme diverse dalle Continental invernali da 19 pollici che trovo sull'esemplare in prova.

Sull'asfalto liscio, invece, la 220 Gran Coupé è molto silenziosa e offre un buon comfort, al netto di un assetto compatto che privilegia leggermente la sportività rispetto all'assorbimento delle buche.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 - Dall'alto

Il test della BMW Gran Coupé 220d 2025

Già gasato dalla versione a benzina, passo al volante della BMW 220d Gran Coupé, con il suo 4 cilindri turbo Diesel mild-hybrid da 2,0 litri.

Le cifre la vedono in vantaggio sulla 220 a benzina solo nella coppia, visto che la scheda tecnica recita 163 CV e 400 Nm per 226 km/h di velocità e uno ''zerocento'' in 8,0 secondi.

Di fatto, però, la guida della Diesel è ancora più appagante di quella della sorella. Gomme diverse, in questo caso estive, la fanno sentire più saldamente ancorata all'asfalto, ma rimangono le doti di agilità e precisione che mi hanno incantato sulla sorella.

Qui però la schiena in ripresa è molto più forte e la rapidità del cambio a doppia frizione maschera una minore propensione all'allungo.

Persino il sound è migliore, con l'unità a quattro cilindri cnhe ronfa sorniona, quasi sussurrando, con toni fluidi e raffinati come ti aspetti da una BMW, per poi tirare fuori una voce possente e solo moderatamente cupa quando spremo le marce al limitatore.

La Gran Coupé 220 a benzina mild hybrid non sarebbe un ripiego, ma la mia preferita rimane la 220d a gasolio.

BMW Gran Coupé 2025: i consumi reali

Lato consumi, guidando con attenzione lungo un percorso misto, la 220 a benzina ha registrato da computer di bordo una media di 6,7 l/100 km: dato da verificare lungo il nostro percorso di prova del MotorRing che ha le varie tratte suddivise in maniera differente.

La 220d Diesel si è rivelata logicamente meno assetata, con una media attorno ai 6 l/100 km e con valori vicini ai 4 l/100 km in alcune tratte del percorso: non mi stupirei se nel MotorRing finisse per fornire risultati record!

Modello Alimentazione Potenza CV Trazione Prezzo IVA e MSS incluse 216 benzina 122 anteriore da 38.500 euro 220 benzina 170 anteriore da 41.500 euro 223 xDrive benzina 218 integrale Da 48.600 euro M235 xDrive benzina 300 integrale da 60.700 euro 218d diesel 150 anteriore da 43.000 euro 220d diesel 163 anteriore da 44.500 euro

Dotazioni di serie e tecnologia a bordo

BMW Serie 2 Gran Coupé esce di fabbrica con un allestimento piuttosto interessante già dal livello base, ma com'è tradizione per la casa tedesca qualche personalizzazione attingendo dal menu degli accessori è pressoché obbligata.

La BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 offre di serie:

Head-Up Display

Fari bi-LED

BMW Curved Display con schermi da10,25'' e 10,70'' appaiati

Adaptive Cruise Control

Clima mono-zona

Parking Assistant

Driving Assistant con avviso di collisione anteriore

Lane Departure Warning

Speed Limit Info

Come si vede la guida autonoma si paga a parte e la lista degli optional è lunga: curioso, anche se non proprio irrinunciabile, il parcheggio telecomandato tramite smartphone. Scopri di più sui prezzi delle varie dotazioni a pagamento sul configuratore ufficiale della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé 2025.

Mercedes CLA Coupé

Nel segmento delle berline compatte premium, la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé si scontra direttamente con due rivali di peso: Audi A3 Sedan e Mercedes CLA. Le rivali Audi e Mercedes hanno linee meno spigolose: più armoniose ed eleganti. La BMW punta invece su un design più sportivo, che contrasta il look classico delle rivali con uno stile più innovativo, trasmettendo l'idea di essere figlia di un progetto più recente. La CLA è l'unica proposta anche in una spaziosa versione Shooting Brake.

All'interno, il sistema di infotainment MBUX della Mercedes CLA è simile nel colpo d'occhio al BMW Curved Display della Serie 2: il sistema Mercedes ha menu graficamente più spettacolari, ma il sistema BMW OS9 ha dalla sua una struttura leggermente più intuitiva. Da questo punto di vista, l’Audi si distingue per un’impostazione più sobria e un infotainment con un Virtual Cockpit meno scenografico, ma ancora più intuitivo e più immediato da utilizzare.

Sul piano della praticità, le tre rivali hanno bagagliai di dimensioni piuttosto simili, mentre lato motori sono Audi e Mercedes a offrire una scelta più ampia, almeno per ora. Stoccarda e Ingolstadt affiancano alle versioni puramente termiche e mild hybrid anche motorizzazioni plug-in hybrid (qui la prova della Mercedes) capaci di percorrere parecchie decine di chilometri con le sole batterie, ricaricabili alla spina.

Confrontando i top di gamma, i 300 CV della BMW M235 Gran Coupé sono poca cosa in confronto alla cavalleria messa in campo dalle rivali. La Mercedes-AMG CLA sfodera infatti 421 CV, per una velocità di 270 km/h (la BMW è limitata a 250 km/h), mentre a svettare è l'Audi RS3 (guarda qui la prova in video), che nonostante abbia solo 400 CV raggiunge i 290 km/h

Nuova Audi RS3 Sedan: visuale di 3/4 anteriore

Quando esce la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé?

La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé arriva sul mercato a marzo 2025.

Quali sono le principali novità rispetto alla versione precedente?

Il modello 2025 introduce un design rivisto, interni aggiornati con il nuovo infotainment BMW OS9, motorizzazioni mild hybrid e un’ampia dotazione di sistemi di assistenza alla guida.

Quali motori saranno disponibili?

La gamma comprende motori a benzina e diesel mild hybrid:

BMW 216 Gran Coupé – 1.5 turbo benzina da 122 CV

– 1.5 turbo benzina da 122 CV BMW 220 Gran Coupé – 1.5 turbo benzina mild hybrid da 170 CV

– 1.5 turbo benzina mild hybrid da 170 CV BMW 220d Gran Coupé – 2.0 diesel mild hybrid da 163 CV

– 2.0 diesel mild hybrid da 163 CV BMW 218d Gran Coupé – 2.0 diesel da 150 CV

– 2.0 diesel da 150 CV BMW 223 Gran Coupé xDrive – 2.0 turbo benzina da 218 CV

– 2.0 turbo benzina da 218 CV BMW M235 xDrive Gran Coupé – 2.0 turbo benzina da 300 CV

Che tecnologia offre l'infotainment?

La BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 è dotata di un sistema di infotainment con touchscreen da 10,7 pollici, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e il nuovo sistema operativo BMW OS9 basato su Android Automotive, con navigazione cloud e interfaccia migliorata.

Quanto è grande il bagagliaio della BMW Serie 2 Gran Coupé?

Il bagagliaio ha una capacità di 430 litri, nelle motorizzazioni tradizionali, e di 360 litri in quelle mild hybrid.

Quali sono le concorrenti della BMW Serie 2 Gran Coupé?

Le principali rivali sono Audi A3 Sedan e Mercedes CLA, entrambe disponibili anche con motori mild hybrid e dotazione tecnologica avanzata.

Quanto costa la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé?

I prezzi partono da 38.500 euro, mentre il top di gamma da 300 CV attacca a 60.700 euro. Scopri di più sullla BMW Serie 2 Gran Coupé sulla pagina ufficiale della casa di Monaco.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/03/2025