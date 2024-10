Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé, buona la seconda

Sono diverse e interessanti le novità che porta con sé quella che possiamo considerare a tutti gli effetti la seconda generazione della BMW Serie 2 Gran Coupé. La berlina compatta sportiva del marchio bavarese, infatti, rivede il suo design, aggiorna le trasmissioni e le sospensioni, e fa un ulteriore step anche del punto di vista dei sistemi di guida presenti a bordo. Sostituisce la F44 uscente e andrà a scontrarsi con concorrenti come Audi A3 Sedan e Mercedes CLA.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 - Tre quarti posteriore

RESTYLING ESTETICO Dal punto di vista estetico, la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé guadagna un nuovo frontale, che richiama quello della sorella Serie 1 (qui la nostra prova), con una griglia più larga e piatta, con fari più sottili e con una presa d'aria inferiore più ampia. Il profilo mostra cambiamenti lievi, ma significativi. A partire dalla variazione del caratteristico ''gomito di Hofmeister'' nel montante posteriore, che ora porta un ''2'' in bella vista. Anche le minigonne laterali sono state ridisegnate, mentre dietro si fanno notare nuovi gruppi ottici ispirati a quelli delle ultime X2 e Serie 1. Due le finiture solid disponibili e sette quelle metallizzate, a cui si aggiungono quattro finiture BMW Individual e tante tinte speciali (per il tetto è disponibile una finitura nera lucida a contrasto). Quanto alle dimensioni, la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé è più lunga di 20 mm (4,55 metri), ha un passo di 2,67 metri, è larga 1,80 metri ed è più alta di 25 mm (1,44 metri).

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 - Interni.

VEDI ANCHE

NUOVO LAYOUT INTERNO Dentro, nuova Serie 2 Gran Coupé presenta un abitacolo molto simile a quello della nuova Serie 1. C'è un nuovo layout con un touchscreen da 10,7 pollici (con sistema di infotainment basato sul nuovo OS9 di BMW) e un display per il conducente da 10,25 pollici, un nuovo volante con pulsanti fisici integrati e una nuova console centrale che perde il controller iDrive rotativo. Le bocchette dell'aria assumono ora un design simile a quello dell'ultima X3 e anche la posizione delle maniglie delle portiere e dei comandi dei finestrini è cambiata. Tutti gli interni sono ora completamente privi di pelle; come optional è disponibile il rivestimento in Veganza/Alcantara. Il bagagliaio invece ha una capacità di 430 litri, 130 litri in più rispetto alla nuova Serie 1 mild-hybrid. Per i modelli M Sport è previsto un segno distintivo a ore 12 sul volante, cuciture nei colori M in tutto l'abitacolo e sedili sportivi con funzione massaggio opzionale.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 - Dinamiche

DIESEL E BENZINA MILD HYBRID Per quanto riguarda i propulsori, la nuova Serie 2 Gran Coupé sarà disponibile con motori a benzina e diesel a 4 cilindri. Con potenze di 170 CV per la BMW 220 Gran Coupé, di 163 CV per la BMW 220d Gran Coupé e di 150 CV per la BMW 218d Gran Coupé. Tutti abbinati al cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione e a trasmissioni con tecnologia mild hybrid a 48 volt. La versione BMW M235 xDrive Gran Coupé, invece, si colloca al vertice della gamma con un motore a 4 cilindri da 300 CV che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Di serie sulla nuova BMW M235 xDrive Gran Coupé, offerta come parte del pacchetto opzionale M Sport per tutte le altre varianti, sono le sospensioni adattive M.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 - Interni

DOTAZIONE AMPIA Tra le dotazioni di serie figurano il Driving Assistant con avviso di collisione anteriore, Lane Departure Warning, avviso di uscita e Speed Limit Info, nonché il Parking Assistant con assistente alla retromarcia. Tra gli optional troviamo l'Assistente di sterzo e di controllo della corsia, l'Assistente automatico di superamento dei limiti di velocità e il controllo della velocità del percorso quando si utilizza il Cruise Control attivo con funzione Stop & Go. Il Parking Assistant Professional è invece disponibile anche per i modelli BMW 220 Gran Coupé e BMW 220d Gran Coupé: consente ai conducenti di controllare le manovre di parcheggio dall'esterno del veicolo utilizzando uno smartphone e l'app My BMW. Inoltre, la gamma di equipaggiamenti standard comprende anche il BMW Live Cockpit Plus con il sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps. Prezzi non ancora noti: vi aggiorniamo a breve.

Pubblicato da Francesco Irace, 17/10/2024