SUV elettrico cinese Chery sfida la scalinata Tianmen. E perde. Il video è virale

Ci sono imprese che nascono per fare notizia e magari riescono perfettamente nell'intento... ma non nel modo previsto. È il caso del Chery Fengyun X3L, SUV elettrico cinese protagonista, suo malgrado, di un episodio diventato virale. Mercoledì scorso, in Cina, il grande fuoristrada ha tentato di conquistare le celebri scale della montagna Tianmen: una scalinata con 150 metri di dislivello, oltre 300 metri di lunghezza e una pendenza da capogiro.

L’idea era chiara: dimostrare la forza e la trazione del nuovo modello. Il risultato? Un colossale passo falso. Invece di avanzare verso la vetta, il Fengyun X3L ha improvvisamente perso aderenza ed è retrocesso disastrosamente, travolgendo barriere e lasciando dietro di sé segni evidenti del suo tentativo fallito. Guarda il video qui sotto!

La causa dell'accaduto? Il fermo della fune di sicurezza si è allentato e la fune, liberata, si è avvolta attorno alla ruota destra, bloccandola. La trazione è venuta meno e l’evento, pensato come un colpo di genio pubblicitario, si è trasformato in un piccolo incubo di PR, chiuso con le scuse ufficiali della Chery e una pioggia di commenti ironici sui social.

Chery Fengyun X3L (conosciuto anche come Fulwin X3L) è un SUV ibrido plug-in di dimensioni generose, dal design squadrato e robusto che richiama quello della Land Rover Defender. Sul mercato cinese è proposto con un prezzo compreso tra 13.000 e 18.000 euro, al cambio attuale. Qui sotto un video di confronto con la vera Land Rover sullo stesso terreno.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/11/2025