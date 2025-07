Nasce Omoda & Jaecoo Mobility: SUV cinesi a noleggio

Per godere della super autonomia di Jaecoo 7 Super Hybrid. Per circondarsi del design futuristico di Omoda 5. O ancora, per assaporare il comfort del nuovo SUV ammiraglio Omoda 9. Tutto quanto, alleggeriti dell'impegno dell'acquisto vero e proprio.

Estate 2025: Omoda & Jaecoo, il marchio bicefalo del Gruppo cinese Chery che festeggia un anno dal debutto in Italia, e Ayvens, leader globale nella mobilità sostenibile, annunciano una partnership strategica che dà vita a “Omoda & Jaecoo Mobility”, nuovo brand interamente dedicato al noleggio a lungo termine.

Jaecoo 7 Super Hybrid System

L’accordo prevede l’attivazione di soluzioni di noleggio long term sia per il pubblico B2B (aziende e partite Iva), sia per il mercato B2C (privati).

Omoda & Jaecoo Mobility, nuova partnership con Ayvens

A gestire il contratto di noleggio, dalla valutazione del credito sino ai servizi post-vendita, sarà direttamente Ayvens Italia attraverso la rete Omoda & Jaecoo, network che a metà 2025 già conta oltre 60 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale.

Omoda 5

“La nuova alleanza strategica rappresenta un'opportunità fondamentale per arricchire la nostra offerta sul mercato italiano - commenta Antonio Stanisci, Commercial Director di Ayvens Italia -, mettendo a disposizione dei nostri clienti veicoli innovativi e sostenibili grazie ad un partner di eccellenza. Con Omoda & Jaecoo Mobility, vogliamo rispondere a un mercato in evoluzione, fornendo ai nostri clienti servizi flessibili e di qualità”.

Antonio Stanisci, direttore commerciale Ayvens Italia

Ayvens nasce nel 2023 dall’integrazione di ALD Automotive e LeasePlan, aziende presenti in Italia da oltre 40 anni in Italia. Con 330.000 veicoli in flotta e 120.000 clienti, Ayvens assicura una copertura capillare nel Paese sia per la proposizione commerciale sul territorio, sia per assistenza e manutenzione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/07/2025