Jaecoo 5, il nuovo SUV compatto è a MiMo. Ecco com'è dal vivo. Video

Chiedi una buona ragione per fare un giro al Milano Monza Motor Show 2025? Beh, la premiere italiana di nuova Jaecoo 5 basta e avanza. Perché Jaecoo 5 è un SUV compatto che non lascia affatto indifferenti.

Scettico? Sfoglia la fotogallery e ricrediti (trovi anche un contributo video del nostro inviato speciale Emanuele).

Jaecoo 5, anteprima a MIMO 2025

Del modello che nella gamma Omoda&Jaecoo va a posizionarsi a valle di Jaecoo 7, il bi-cefalo marchio cinese del Gruppo Chery sottolinea soprattutto le sue proprietà di mezzo per l'outdoor. Scopriamone il perché.

Ispirato alla natura: il design

Progettato, spiega la Casa, ''per muoversi con disinvoltura tra città e natura'', Jaecoo 5 si posiziona tra i segmenti B e C esprimendo una lunghezza di 4 metri e 38 cm. Una misura molto simile a Omoda 5, con la quale è parente di primo grado.

Jaecoo 5, 438 cm di lunghezza

A prima vista, Jaecoo 5 sembra anche più lunga. Sarà per quelle linee forti e decise, con una calandra frontale verticale a effetto “cascata”, sbalziridotti, fiancate scolpite e tetto black gloss a contrasto.

Come Jaecoo 7, un déjà vu Land Rover sorgerà spontaneo.

I gruppi ottici full LED completano un look moderno, essenziale e - sostiene Jaecoo - ''orientato alla vita all’aria aperta''. D'accordo il look esterno, ma i richiami all'outdoor sono maggiori in abitacolo.

Benessere per tutti (proprio tutti): gli interni

L’abitacolo è ordinato ed accogliente: il passo di 2 metri e 62 assicura ampio spazioper i passeggeri.

Risaltano i rivestimenti in ecopelle certificata TÜV, ''atossica e amica degli animali'' (ah, ecco!).

Jaecoo 5 amica degli amici a quattro zampe

A sua volta, il tetto panoramico di 1,45 mq inonda l’abitacolodi luce naturale: altro accessorio che invita a viaggi avventura (con amici a quattro zampe al seguito). Peccato che il tettuccio non si possa aprire.

Ilbagagliaio accoglie 480 litri, ma può essere ampliato fino a 1.180litri abbattendo i sedili posteriori. Per la categoria, sono valori di tutto rispetto.

Jaecoo 5, bagagliaio fino a 1.180 litri

Oltre 35 vani portaoggetti distribuiti in tutto l’abitacolo.

In generale, materiali resistenti ai graffi (morbidi, anche se non dappertutto), superfici ''facili da pulire e progettate per durare a lungo'' fanno di Jaecoo 5 un SUV che non disdegna deviazioni dalla via maestra.

Per concludere il capitolo interni: ilcruscottointegrato nella plancia è pensato ''per una lettura intuitiva e immediata'' ed è affiancato da uno schermo centrale verticale.

Jaecoo 5: il grande display centrale verticale

L’ambiente interno si personalizza con 16 milioni di colori per l’illuminazione ambientale.

Il volante a due razze e i sedili con imbottitura ad alta densità (50 kg/m³) completano ''un’esperienza di guida confortevole e premium''.

Sedili ultraimbottiti

Motori e p restazioni

Non solo design e materiali. Con sospensioni McPherson anteriori e Multilink al retrotreno, telaio ad alta rigidità (23.500 Nm/grado), capacità di guado fino a 60cm e tremodalità di guida (Eco, Normal, Sport), Jaecoo 5 è progettato ''per affrontare ogni terreno con sicurezzain pienocontrollo''.

Jaecoo 5, buone proprietà anche in off-road leggero

Tre motorizzazioni, per venire incontro a tre profili utente differenti.

Benzina

Motore 1.6 TGDi da 147 CV e 275 Nm, cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti (DCT7).



Full Hybrid

Motore 1.5 TGDi da 143 CV + motore elettrico da 204 CV , batteria da 1,8 kWh.



Full Electric

Motore elettrico da 204 CV e 340 Nm, batteria da 61 kWh, autonomia non specificata (>400 km?).



Jaecoo 5: termica, ibrida o EV

Tutte le versioni sono proposte con trazione anteriore.

Prezzi e disponibilità

Nuova Jaecoo 5 in vendita da autunno 2025, i prezzi saranno annunciati a ridosso del lancio.

La cifra di attacco, sostiene la filiale italiana, dovrebbe essere inferiore ai 30.000 euro.

Risentiamoci più avanti, per una prova su strada meglio dettagliata. Intanto, ecco Jaecoo 5 nel nostro video ''live''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/06/2025