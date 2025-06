Omoda 5 Pure, nuova entry level. Ora è il SUV coupé benzina più economico?

Da giugno 2025 costa meno, Omoda 5. E sorge il dubbio che ora sia il SUV coupé termico più conveniente del mercato.

Ed è così? Andiamoci piano...

Prima: che cosa conserva Omoda 5 Pure delle versioni superiori (come quella nella nostra video prova del 2024), e a che cosa invece deve rinunciare.

OMODA 5 PURE IN BREVE

Sotto il cofano di Omoda 5 Pure batte il solito motore 1.6 TGDI turbo benzina da 147 CV, associato a cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti e trazione anteriore.

Omoda 5 Pure, motore benzina da 147 CV

Quali dotazioni

L’allestimento entry level, sostiene Omoda&Jaecoo, offre di serie ''tutto ciò che serve per vivere al meglio la guida quotidiana''. Ovvero:

sospensioni posteriori multilink

cerchi in lega da 18” bicolor

bicolor fari Full LED automatici

automatici quadro strumenti digitale 12,3''

display centrale 12”3, con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless

e wireless apertura e avviamento keyless

selleria in tessuto e similpelle

climatizzatore elettronico

volante in pelle con comandi integrati

due prese USB



Omoda 5, gli interni

Lato sicurezza, un pacchetto ADAS completo:

7 airbag

frenata autonoma d’emergenza

mantenimento attivo della corsia

cruise control adattivo integrato

adattivo integrato monitoraggio angolo cieco

telecamera posteriore

posteriore sensori di parcheggio anteriori e posteriori



Omoda 5 Pure, i fari a LED sono di serie

In sostanza, rispetto a Omoda 5 Comfort, la versione intermedia prima della top di gamma Premium, Omoda 5 Pure fa a meno di:

climatizzatore automatico bi-zona

sedili in similpelle riscaldati e ventilati con regolazioni elettriche

mancorrenti al tetto

ricarica wireless per smartphone



Omoda 5 Pure non ha i sedili con regolazione elettrica

Tutti accessori ai quali, a ben guardare, si può rinunciare, se lo scopo è quello di spendere poco. E ''quanto'' poco?

Il prezzo

Omoda 5 Pure costa 26.900 euro, ovvero -1.000 euro rispetto a Omoda 5 Comfort (27.900 euro) e -3.000 euro rispetto a Omoda 5 Premium.

Omoda 5 Pure da 26.900 euro

Ora, guardiamoci intorno.

OMODA 5 E LE COMPETITOR

Limitiamoci a considerare le configurazioni di ingresso dei SUV coupé / crossover termici a benzina a trazione anteriore, nella fascia 4,30-4,40 metri (ci sembra il parametro più intelligente, ma potremmo anche sbagliarci).

Potenza Cambio Prezzo Citroen C4 1.2 PureTech Plus 131 CV aut. 8 marce 27.650 euro Hyundai Kona 1.0 T.GDI XTech 100 CV man. 6 marce 26.700 euro Kia XCeed 1.0 T-GDI Urban 100 CV man. 6 marce 24.950 euro MG ZS 1.5 116 CV man. 5 marce 20.490 euro Omoda 5 1.6 TGDI Pure 147 CV aut. 7 marce 26.900 euro Seat Ateca 1.0 TSI Reference 116 CV man. 6 marce 29.150 euro Skoda Karoq 1.0 TSI Selection 116 CV man. 6 marce 32.000 euro

Come si evince, anche restringendo il gruppo il più possibile, Omoda 5 non è la meno cara in assoluto.

Ma è la più potente, inoltre è l'unica provvista di cambio automatico doppia frizione.

Inoltre è la più giovane (2024), nonché il modello dal design più originale (è un dato di fatto).

Omoda 5, un look che non lascia indifferenti

Senza contare un equipaggiamento di serie piuttosto completo.

In conclusione: Omoda 5 non è la più cheap, ma ha tante frecce al proprio arco.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 12/06/2025