Chery presenta il brand iCaur e svela l’off-road elettrico V23

Dal gruppo automobilistico cinese Chery (qui il sito ufficiale di Chery), che in Italia è presente con i marchi Omoda e Jaecoo (guarda in video la prova di Jaecoo 7 SHS), nasce il nuovo brand iCaur, nato per andare incontro alle esigenze di un pubblico giovane e appassionato di tecnologia.

iCaur V23: l'off-road elettrico del nuovo marchio lanciato da Chery

Presentato ufficialmente al Salone di Shanghai 2025(qui, i modelli più in vista al salone cinese), iCaur punta a imporsi con una gamma di veicoli innovativi.

iCaur: modelli BEV e range extender

I modelli proposti comprenderanno sia mezzi completamente elettrici sia dotati di range extender, tutti caratterizzati da elevate capacità in fuoristrada.

Tra gli obiettivi del brand figura l'espansione in oltre 100 Paesi nei prossimi tre anni, con l'apertura di più di 2.000 showroom dedicati. Il progetto include anche l'offerta di prodotti altamente specializzati e l'integrazione di tecnologie avanzate per garantire esperienze di utilizzo complete e coinvolgenti.

iCaur V23: è lungo 4,22 metri, ha un'autonomia di circa 500 km, adatto al fuoristrada

Protagonista dell'esordio di iCaur è il V23, un off-road compatto a corrente pensato per combinare prestazioni fuoristradistiche e comfort urbano.

iCaur V23: quanto è grande l'off-road cinese?

La scheda tecnica recita: 4,22 metri di lunghezza, 1,91 metri di larghezza e 1,84 metri di altezza, con un passo di 273 cm e un'altezza da terra di 21 cm. Gli angoli di attacco e uscita, rispettivamente di 43 e 41 gradi, evidenziano la vocazione off-road di questo nuovo modello.

Il V23 monta ruote da 21 pollici, posizionate agli estremi della carrozzeria per ottimizzare l'abitabilità interna. Il pavimento piatto e l'ampia apertura delle porte migliorano ulteriormente l'accesso e il comfort dei passeggeri posteriori.

iCaur V23: l'abitacolo del fuoristrada elettrico cinese

Tra le principali caratteristiche tecniche:

Due motori elettrici per una potenza combinata di 211 CV

Trazione integrale permanente

Batteria da 81,7 kWh

Autonomia dichiarata di circa 500 km

Le funzioni attivabili tramite comandi vocali includono navigazione, gestione della musica e controllo del climatizzatore.

iCaur V23: fuoristrada a batterie compatto e molto personalizzabile

L'iCaur V23 è stato progettato per adattarsi a diversi stili di vita grazie a un'ampia gamma di accessori modulari. Sono disponibili 24 componenti intercambiabili, tra cui passaruota removibili, paraurti sostituibili e luci dei freni alte, permettendo una personalizzazione estetica e funzionale.

L'equipaggiamento comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida:

Cruise control adattivo

Mantenimento della corsia

Monitoraggio dell'angolo cieco

Frenata automatica d'emergenza

Sensori di parcheggio

iCaur V23: la plancia del modello V23 con il grande touchscreen del sistema infotainment

Il lancio europeo dell'iCaur V23 è previsto per il 2026, segnando così l'inizio dell'espansione del marchio cinese nel settore dell'off-road elettrico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/05/2025