Auto Shanghai 2025, quali novità da ricordare? La nostra Top 10

Dal fuoristrada MG al primo modello AUDI, passando per la coupé BYD anti Porsche 911. Ecco cosa si salva dello show cinese

I Saloni dell'auto sono fenomeni rari, al giorno d'oggi. Auto Shanghai 2025 è una delle poche kermesse legate al concetto tradizionale di fiera dell'automobile, alla quale assisteremo da qui a fine anno.

Sorge il sospetto che non sia soltanto un caso, che si svolga in Cina.

Auto Shanghai 2025, ombelico del mondo auto

Già, l'asse del mercato auto globale è sempre più inclinato a Est. Per conoscere le tendenze del settore, la rassegna che si svolge nella megalopoli cinese sino al 2 maggio 2025 è quindi una vetrina di primaria importanza.

Tra novità ad uso e consumo degli automobilisti locali e altre che - in un modo, o nell'altro - ci riguardano più da vicino, tra modelli auto e innovazioni tecnologiche più trasversali, ecco la nostra Top 10. (non è Vangelo)

10. DENZA Z, ATTACCO AL POTERE

Ad Auto Shanghai 2025, BYD si fa notare (anche) con la concept Denza Z, coupé elettrica 2+2 che nel lanciare una sfida virtuale a Porsche 911 non punta certo solo sul design.

Denza Z Concept

Tra i suo effetti speciali: sterzo steer-by-wire, sospensioni magnetereologiche, volante a scomparsa e tecnologia trimotore da 965 CV ereditata da Denza Z9 GT.

In Europa nel 2026? Chissà. La Cavallina non sottovaluti la minaccia.

E a proposito di sterzi via cavo...

9. MERCEDES STEER-BY-WIRE: LA ''SVOLTA''?

Mercedes introdurrà entro il 2026 un sistema steer-by-wire con volante a cloche, eliminando il collegamento meccanico tra volante e ruote. Più reattività, agilità urbana e comfort, anche se resta il dubbio sull’effettiva usabilità quotidiana.

Mercedes steer-by-wire: si comincia da EQS nel 2026?

Il debutto potrebbe avvenire su nuova EQS, seguita da Classe S.

8. LEAPMOTOR B01: VA DI MODA LA BERLINA

L'attuale gamma italiana di Leapmotor, uno dei marchi cinesi dal tasso di crescita più impressionante, include al momento solo la citycar T03 e il SUV di medie dimensioni C10, in formato o full electric o con range extender.

Tra i sei nuovi modelli in arrivo entro il 2027, uno sarà (probabilmente) la berlina B01. Perché è importante?

Leapmotor B01: la berlina elettrica accessibile

Leapmotor B01 è un potenziale game changer perché costerà poco e soprattutto costerà assai meno di una Tesla Model 3, rispetto alla quale la fastback orientale non avrà nulla da invidiare in chiave tecnologica (chip set Qualcomm 8155).

Se il brand che in Europa è partner di Stellantis coltiverà anche in futuro la strada del rapporto qualità prezzo, non sorprendiamoci se Leapmotor diventerà presto un termine di uso comune.

7. TOYOTA bZ7, L'AMMIRAGLIA

Sempre di berline elettriche si parla, ma di fascia più elevata. Sviluppata in collaborazione con il partner locale GAC, Toyota bZ7 viene presentata come una fusione tra ''la produzione sicura, affidabile e di alta qualità di Toyota'' e ''la tecnologia avanzata cinese''.

Toyota bZ7, l'ammiraglia full electric (per la Cina)

Una carrozzeria elegante e aerodinamica, con una linea del tetto che si inclina quanto basta per definirla sportiva, un'illuminazione a LED ultra nitida, una finitura raffinata delle superfici. Una Toyota, ma una Toyota che ama farsi notare, anche in ragione di una lunghezza di oltre 5 metri.

Specifiche non note, fatta eccezione per il sistema operativo HarmonyOS sviluppato da Huawei. Non è azzardato paragonarla a sedan elettriche premium del calibro di Mercedes EQE e BMW i5.

Toyota bZ7, gli interni

Arriverà in Europa? No, mai. Punto. Ma è Toyota, e una menzione era pressoché d'obbligo.

6. MARELLI PIXEL LAMP, IL GENIO NELLA LAMPADA

A Shanghai 2025, Case auto ma anche componentistica di alta qualità. Marellisvela un intero set di tecnologie rivoluzionarie, tra le quali citeremmo:

il fanale posteriore TFT-OLED che comunica in modo dinamico (Pixel Rear Lamp);

che comunica in modo dinamico (Pixel Rear Lamp); un nuovo sistema di proiezioni a terra interattive (Near-Field Ground Projection);

interattive (Near-Field Ground Projection); un innovativo faro anteriore ultrapiatto (Thin Lit Line).



Marelli a Shanghai con un tris di ''luminose'' novità

Tutte soluzioni volte a migliorare sicurezza, estetica e comunicatività della vettura con gli utenti esterni. Ah, e tutte tecnologie già pronte per la produzione in serie.

5. JAECOO 5, ''SUA COMPATTEZZA''

Jaecoo 5 è un SUV compatto e squadrato di dimensioni inferiori (4 metri e 38) al fratellone Jaecoo 7 e che ci immaginiamo, una volta sul mercato, possa impensierire altri crossover come Toyota Yaris Cross, VW T-Roc e via dicendo. Eh già, perchè...

Jaecoo 5: anche in Italia, da fine 2025

Perché è vero che Jaecoo 5 sarà in vendita in Europa entro fine 2025 come SUV 100% EV, dall'autonomia di circa 400 km. Successivamente, tuttavia, si declinerà anche in edizione termica a benzina, forse pure ibrida.

Jaecoo 5, gli interni

E se il prezzo sarà interessante, si farà tanti nemici (tra le Case auto occidentali) e tanti amici (tra i consumatori).

4. MG CYBER X: L'ALTRA MG

Ed ecco a voi MG Cyber X, un inedito SUV elettricooffroad che attira l'attenzione soprattutto perché è totalmente diverso dagli altri modelli MG.

MG Cyber X

Dallo stile squadrato e robusto e basata sulla piattaforma elettrica E3 con tecnologia cell-to-body, mira a competere con le future Mercedes baby G e Land Rover Defender Sport. Se arriverà in Europa...

MG Cyber X, la mia MG è... diversa

Pensata per un pubblico giovane e ''digitale'', offre dettagli hi-tech come luci LED coast-to-coast, fari a scomparsa e connettività Oppo. Simpatica, vero?

3. AUDI E5 SPORTBACK: CINA, CASA MIA

Non un'Audi, bensì un'AUDI. Ovvero un'Audi, ma for China only.

AUDI E5 Sportback

AUDI E5 Sportback è il primo modello nato dalla joint venture tra Audi e SAIC e consiste in una station wagon / shooting brake dotata di tecnologie avanzate come guida autonoma, schermo 4K da 27'', riconoscimento facciale e app store integrato.

AUDI E5 Sportback, gli interni

Costruita su una piattaforma dedicata, offre fino a 770 km di autonomia con batteria da 100 kWh e ricarica rapida a 800V. Potenze da 299 a 787 CV (!). Tanto non arriverà in Europa.

2. MERCEDES VISION V CONCEPT: MINIVAN O SUPER COUPE?

Mercedes Vision V Concept è un minivan elettrico di lusso con interni futuristici, schermo 4K da 65'', 42 altoparlanti e sedili reclinabili in seta e pelle nappa. Basato sulla nuova piattaforma VAN.EA, promette fino a 500 km di autonomia.

Mercedes Vision V Concept: finestrini con funzione di display

Il design esterno si fa notare non perché rechi dettagli LED innovativi. Si fa notare perché richiama una coupé sportiva. Troppo audace, per non fare parte della nostra lista.

Mercedes Vision V Concept, il minivan ''coupè''

1. ZEEKR 009 GRAND COLLECTOR: LA DOLCE CINA

Al primo posto di una graduatoria un po' sui generis, un altro minivan. Sempre 100% elettrico, sempre di lusso. Ma (indovina?) made in China.

Zeekr 009 Grand Collector Edition: e viaggi in first class

Al Salone di Shanghai 2025, buona parte della luce dei riflettori viene assorbita da Zeekr 009 Grand Collector Edition, un esuberante luxury van con interni a quattro posti ispirati a una vera e propria business lounge su ruote.

Zeekr 009 Grand Collector Edition: quattro posti e maxi schermo da 43''

Dotato di finiture in oro, sedili massaggianti, display 4K e 789 CV di potenza, Zeekr 009 offre 702 km di autonomia e costerà (per chi avrà il privilegio di permettersi un simile oggetto) l'equivalente di circa 107.000 euro.

Micro analisi

Il Salone di Shanghai 2025 ha confermato il ruolo della Cina come epicentro dell’innovazione automobilistica. Tra mobilità elettrica, intelligenza artificiale e ''sostenibilità'', le auto del futuro sono già qui.

E parlano sempre più spesso mandarino.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 27/04/2025