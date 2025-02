Nuova MG ZS e MG3 a benzina sono già ordinabili. In UK

Sia nuova ZS, sia la compatta MG3, presto in vendita anche in Italia col 1.5 termico "puro". Consumi più alti, prezzo più basso

MG ZS è uno dei casi scuola del mercato auto degli ultimi anni.

Carrozzeria SUV, dimensioni compatte, un motore a benzina senza fronzoli e un listino prezzi assai competitivo ne hanno sin qui decretato la fortuna commerciale.

Da fine 2024 è in vendita MG ZS seconda generazione. Che anziché da un motore a benzina, si fa spingere da un propulsore ibrido (MG ZS Hybrid+). Questo comporta un prezzo più elevato, a fronte di minori consumi di carburante.

Come anticipato a suo tempo dalla stessa MG Motor, nel 2025 a ZS Hybrid+ si affianca nuovamente una variante termica. I consumi crescono di un po', in compenso il prezzo ritorna ad avvicinarsi al prezzo della ZS precedente.

Nuova MG ZS a benzina è già in vendita nel Regno Unito. A mesi, forse settimane (marzo 2025?), l'introduzione sul mercato Italia.

Non solo MG ZS. La de-elettrificazione interessa anche la berlina compatta MG3, sin qui in vendita esclusivamente in formato MG3 Hybrid+.

Ma partiamo dal SUV compatto, il centravanti della gamma MG Motor.

MG ZS 1.5 BENZINA 2025

Nuova MG ZS termica adotta lo stesso motore 4 cilindri 1,5 litri e lo stesso cambio manuale a 5 marce di MG ZS prima generazione, modello che nel primo spicchio di 2025 è ancora in vendita sotto la denominazione MG ZS Classic. Rispetto a prima, semmai, cresce la potenza: da 106 CV a 115 CV.

Nuova ZS benzina: prestazioni

Nonostante nuova ZS benzina pesi 1.260 kg, rispetto ai 1.420 kg dell'ibrida, la sottrazione della componente elettrificata ne riduce le performance e le economie di esercizio.

Un crono di 12,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h e una percorrenza di 15,4 km/l, equivalenti a un consumo di 6,5 l/100 km, non sono male per un crossover di destinazione prevalentemente urbana.

Sono tuttavia valori peggiori rispetto agli 8,7 secondi sullo 0-100 km/h e ai 19,6 km/l (o 5,1 l/100 km) che rispettivamente registra ZS Hybrid+ (sotto il video della nostra prova).

Prezzo ed equipaggiamento

In Gran Bretagna, al lancio nuova ZS a benzina in allestimento entry level (che oltremanica si chiama SE) offre di serie un livello di equipaggiamento simile a quello proposto su ZS Hybrid+:

touchscreen da 12,3 pollici con Apple CarPlay e Android Auto;

quadro stumenti digitale da 7 pollici;

sensori di parcheggio posteriori

retrocamera

pacchetto MG Pilot con funzioni come: cruise control driver attention alert rilevamento angolo cieco assistenza al cambio di corsia avviso traffico trasversale posteriore





In UK, nuova MG ZS 1.5 benzina parte da 19.495 sterline, per un risparmio di 2.500 sterline rispetto al modello ibrido.

Per l'Italia, in attesa di informazioni ufficiali, pronostichiamo perciò un prezzo di listino inferiore a quello di ZS Hybrid+ di circa -3.000 euro.

Quindi un prezzo a partire da poco più di 20.000 euro. In associazione al finanziamento, la cifra di attacco scenderà di ulteriori 2.000-3.000 euro, avvicinandosi ai 17.990 euro (di listino) necessari oggi per ZS 1.5 Classic.

MG3 1.5 BENZINA 2025

Un ragionamento analogo è da applicarsi a MG3 termica. Sempre citando le specifiche UK:

motore da 1,5 litri da 113 CV (anziché i 194 CV di MG3 Hybrid+);

(anziché i 194 CV di MG3 Hybrid+); cambio manuale a 5 marce (anziché l'automatico a 3 marce);

(anziché l'automatico a 3 marce); da 0 a 100 km/h in 10,8 secondi (rispetto agli 8 secondi netti dell'ibrida);

(rispetto agli 8 secondi netti dell'ibrida); consumi di 6,1 l/100 km (invece dei 4,4 l/100 km di MG3 Hybrid).



Nuova MG3 benzina al configuratore

Per il momento, nel Regno Unito MG3 1.5 è disponibile solo in allestimento SE con touchscreen da 10,25 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, display digitale conducente da 7 pollici, clima automatico, telecamera posteriore e ADAS come cruise control, guida assistita in colonna, assistenza al mantenimento della corsia.

In UK, MG3 a benzina si butta nella mischia a un prezzo di 16.495 sterline, cioè -2.000 sterline rispetto a MG3 Hybrid+ (quella nel video sotto).

In Italia, aspettiamoci un prezzo di partenza inferiore di -2.500 euro rispetto a MG3 Hybrid+, quindi di circa 17.500 euro (prima di eventuali promo).

IL COMMENTO

In sostanza, i fan italiani di MG Motor otterranno presto una MG3 e una ZS dello stesso design e dello stesso equipaggiamento delle rispettive varianti ibride, sacrificando un po' di prestazioni e un po' di efficienza, sull'altare di un prezzo di acquisto inferiore.

Molto probabile che si tratti di un compromesso che numerosi clienti saranno ben felici di accettare.

Aaiutando così a imprimere ad ambedue i due modelli (a MG ZS in modo particolare) un ritmo di vendite che è già eccezionale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 21/02/2025