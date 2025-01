Prova nuovo MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: il SUV cinese che supera le aspettative

Di SUV cinesi, ormai, se ne contano a decine e da un po' di tempo il concetto di ''low cost'' è stato superato. Insomma, una volta sapevi di spendere poco, ma ti dovevi accontentare sulla qualità del prodotto. Oggi non è più così. Prendete l'MG HS, uno sport utility di generose dimensioni con i suoi 4,66 metri di lunghezza (+5 cm rispetto al modello precedente), che è stato aggiornato di recente. Ha un design contemporaneo, interni spaziosi, una percezione di lusso concreta e una bella dose di tecnologia per intrattenimento e sicurezza. Il prezzo? Poco meno di 33.000 euro con la vernice metallizzata, il resto è tutto di serie. Se questo non vi basta per mettere da parte i pregiudizi conosciamo meglio il SUV di MG (qui, il sito di MG Motor Italia), marchio che fa parte del colosso cinese SAIC.

MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: la prova del rinnovato SUV cinese

Analizzando quello che più impatta nell'immediato, il design è uno dei punti di forza dell'MG HS. Non è appariscente, ma presenta molti spunti interessanti. Gli oltre 4,6 metri di lunghezza sono distribuiti in modo equilibrato, con forme a volte spigolose e a volte più smussate. I fari full LED anteriori, molto affilati, e la grande mascherina conferiscono al SUV cinese un piglio sportivo.

UN PROFILO ATLETICO

I fianchi sono muscolosi, con parafanghi sagomati che danno un carattere deciso alla linea anche se sono un po’ alti sulle ruote da farle sembrare piccole pur nella misura da 19”. In coda, il tetto inclinato verso il lunotto e i fari a LED che si allungano quasi da un lato all'altro aggiungono un tocco di personalità. Secondo me, rispetto al modello precedente, l'MG HS appare decisamente più moderno e convincente, provate a fare un confronto e ditemi cosa ne pensate.

MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: il frontale tutto nuovo con grande mascherina e fari LED affilati

Di primo impatto, spazio e qualità sono le prime due sensazioni che si percepiscono salendo a bordo dell'MG HS. L'abitacolo è accogliente e offre centimetri in abbondanza per i passeggeri, sia davanti sia dietro. Il posto di guida rialzato garantisce un'ottima visuale sull'esterno, mentre i sedili anteriori riscaldabili, con quello di guida a regolazione elettrica, assicurano un comfort pari ai modelli europei. Quello che convince sono i materiali morbidi al tatto o le impunture a contrasto, che donano un tocco di esclusività e, ancora, gli assemblaggi ben riusciti.

MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: l'abitacolo raffinato e tecnologico del SUV asiatico

COMODI ANCHE DIETRO

Anche i passeggeri posteriori godono di ampio spazio per le gambe e per la testa, mentre il bagagliaio, con i suoi 507 litri di capacità (1.484 litri con sedili reclinati) non è una piazza d’armi in rapporto alla lunghezza del SUV, ma è più che sufficiente per le esigenze di una famiglia.

MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: i comodi sedili anteriori rivestiti in ecopelle

Insomma, piace questa idea di “premium” a bordo. Un modo per convincere gli scettici che la… “cinesata” è un lontano ricordo. Tuttavia, ci sono anche plastiche rigide nelle zone basse delle portiere e del tunnel centrale, ma che non compromettono l'impressione positiva generale.

Il grande quadro strumenti integra un cruscotto digitale e un touchscreen per l'infotainment, entrambi da 12,3 pollici. Il sistema è gestibile anche da remoto tramite l'app MG iSmart, che consente di controllare il veicolo e accedere ai servizi live. Apple CarPlay e Android Auto sono inclusi, seppur via cavo, insieme alla ricarica wireless per smartphone e quattro prese USB. Se devo fare un appunto, avrei preferito un’impostazione grafica del navigatore più definita e moderna o una maggiore rapidità di esecuzione degli ordini, alcuni rivali hanno mappe più dettagliate e sono più svelti nei calcoli.

MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: il touchscreen da 12,3'' del sistema infotainment

Inoltre, con il MirrorLink del vostro smartphone si nascondono le informazioni ''native'' sul display touch creando qualche disagio poiché quasi tutte le funzioni (compreso il climatizzatore) passano da lì. Un tasto configurabile sul volante può richiamare alcune funzioni, ma che restano invisibili sullo schermo centrale quando è attiva una delle sue interfacce per cellulare. Sotto questo aspetto si potrebbe fare qualcosa di meglio.

SISTEMI ADAS DI LIVELLO 2

L'MG HS si distingue per i suoi 14 sistemi di assistenza, che lo portano al livello 2 della guida assistita, un plus per nulla scontato su un’auto che costa poco più di 30 mila euro. Tra questi troviamo il mantenimento attivo della corsia (per la verità poco fluido nel funzionamento), il monitoraggio dell'angolo cieco, la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo e tutti gli altri sistemi di sicurezza ormai conosciuti, a cui si aggiungono l’allerta di apertura portiera e il monitoraggio del traffico posteriore. Insomma, una dotazione molto completa per un SUV di segmento C in questa fascia di prezzo.

MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: motore quattro cilindri turbo-benzina con 170 CV

L'MG HS monta un quattro cilindri turbo-benzina da 1,5 litri, capace di erogare una potenza di 170 CV e una coppia massima di 275 Nm. Abbinato al cambio automatico DCT a sette rapporti, che agisce sulle ruote anteriori, il motore garantisce una guida fluida e rilassata. Non una marcia messa male, niente sussulti fra un passaggio e l’altro, soprattutto se non spremete oltremodo lo sport utility. Insomma, una meccanica ben accordata, che giustifica una guida rilassata e confortevole.

MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: trazione anteriore ma non si spaventa sul facile off-road

DINAMICA E CONSUMI

Le sospensioni, poi, sono tarate per offrire comfort, mentre l'insonorizzazione è garantita dai 42 pannelli fonoassorbenti distribuiti nel veicolo. Lo sterzo è leggero in città, il che significa manovre facili in parcheggio o a bassa andatura come in coda, ma diventa più preciso impostando la modalità di guida più sportiva. Invece, mi sarei aspettato dei consumi un po’ più bassi:

Urbano: 9,4 litri/100 km

Autostrada: 8,8 litri/100 km

Extraurbano: 6,9 litri/100 km

Presumo che il motore non possa fare miracoli nel muovere un SUV che pesa ben oltre 1.500 kg.

MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: lo sport utility punta sul comfort di marcia

Motore 1,5 litri, 4 cilindri turbo-benzina Potenza 170 CV Coppia 275 Nm Cambio Automatico doppia frizione 7DCT Trazione Anteriore Velocità 195 km/h 0-100 km/h 9,6 secondi Consumo dichiarato 7,6 litri/100 km Misure 4,66 x 1,89 x 1,66 m Bagagliaio con 5 persone a bordo 507/1.484 litri Prezzo da 31.990 euro

Il prezzo di listino dell’MG HS in versione Luxury con cambio automatico DCT come quello della prova è di 32.740 euro compresa la vernice metallizzata opzionale (750 euro). Ma ci sono tanti accessori di serie come i fari Full LED, i cerchi in lega da 19”, i rivestimenti in morbida ecopelle, tutta la connettività di bordo, il portellone elettrico, le telecamere di manovra a 360° e gli ADAS per il top della guida semi-autonoma. Se rinunciate a qualche accessorio, c’è anche l’MG HS Comfort con cambio manuale, che attacca a 28.240 euro.

MG HS 1.5 T-GDI Luxury 7DCT: un modello ben costruito e dal design moderno

Il nuovo MG HS è uno sport utilityche mi ha convinto per le sue doti di comfort e piacere di guida “tranquillo”. Si tratta di un SUV che sorprende per il suo rapporto qualità/prezzo, per il design moderno, gli interni spaziosi e la dotazione tecnologica che lo rendono una scelta interessante per chi cerca comfort e innovazione a un prezzo competitivo e con una garanzia che si estende per 7 anni o 150.000 km. Siete d'accordo? Cosa ne pensate del SUV cinese?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/01/2025