Cyber monday diventa Cyberster monday: lanciata la roadster MG

Aperti gli ordini della MG Cyberster: la roadster elettrica. Linea filante, porte che si aprono verso l'alto come sulle supercar più esotiche, lussuosi interni in pelle e alcantara, Cyberster ha una capote elettrica in tela (nera o rossa) costruita dall'europea Magna, in grado di aprirsi elettricamente in 12 secondi, in movimento fino a 50 km/h di velocità. Lunga 4,54 metri, Cyberster ha due posti secchi e un bagagliaio da 200 a 249 litri di capacità, secondo la posizione della capote.

MG Cyberster, le porte si aprono a farfalla

LASCIA O RADDOPPIA Due le versioni: con motore e trazione posteriore, per 340 CV, 475 Nm di coppia, 0-100 km/h in 5,2'' e 195 km/h di velocità massima; oppure con trazione integrale, grazie alla soluzione a doppio motore - uno davanti e uno dietro - a dare 510 CV, 725 Nm, 0-100 km/h in 3,2'' e una punta di 200 all'ora. Entrambe hanno una batteria da 77 kWh di capacità particolarmente sottile, che permette di mantenere bassa la silhouette laterale. L'autonomia va da 443 km per la Cyberster AWD a 507 km per il modello a trazione posteriore, con possibilità di ricarica a 7 kW in corrente alternata o fino a 140 kW in corrente continua: in questa modalità ci vogliono circa 38 minuti per passare dal 10 all'80% della carica.

MG Cyberster, gli interni

QUANTO COSTA(NO) Per entrambe, le sospensioni anteriori sono a quadrilateri; le posteriori multilink; il differenziale posteriore è a controllo elettronico e i freni sono forniti da Brembo. Completa la dotazione di aiuti alla guida, che arriva alla guida autonoma di secondo livello. I pesi vanno da 19 quintali circa per la RWD a 20 quintali per la AWD, che ha anche ruote più grandi (20'' contro 19''). I prezzi partono da 63.000 euro per la Cyberster a trazione posteriore e da 68.000 per l'integrale. La garanzia del costruttore è di 7 anni/150.000 km.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/12/2024