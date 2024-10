Benzina o "super" Plug-in Hybrid? Nuova MG HS, quale scegliere e perché

Ottobre è tempo di grandi anteprime, in casa MG Motor. Non solo il lancio di nuova MG ZS Hybrid+, il SUV compatto nelle dimensioni, ma il SUV ''ammiraglio'' in termini di vendite. A rinnovarsi è pure MG HS, il SUV di taglia medio grande che recita un ruolo secondario per volumi, ma che al tempo stesso esprime un grado di tecnologie che è superiore anche al fratello più famoso. MG ZS di nuova generazione è già ordinabile. Come sin qui, c'è sia con motore a benzina (HS), sia con propulsore plug-in hybrid (HS PHEV, ex EHS). Ambedue (ma uno dei due in modo particolare) molto differenti rispetto al passato. Due parole di presentazione e due consigli per gli acquisti.



Nuova MG HS 2024: due motori, due caratteri diversi

Costruita su nuova piattaforma e lunga +4,5 cm rispetto a prima (ora fanno in tutto 4 metri e 66), MG HS 2024 abbandona le forme morbide della precedente, introducendo linee più marcate: più carattere, più eleganza. Al frontale, nuova griglia unica centrale e nuovi fari full LED (di serie) collegati da linea cromata. Di fianco, generosi passaruota rimarcati da una finitura di colore nero che incornicia i nuovi cerchi da 19 pollici. Sulla Plug-in, c'è pure il predellino. Al posteriore, infine, luci LED (sempre di serie) che si ispirano all'edificio londinese The Shard (l'auto è prodotta in Cina ma disegnata in UK) e unite a loro volta da elemento trasversale. Un buon effetto scenico.

Al posteriore, nuova firma luminosa

Lo sviluppo della plancia, tutta nuova, ruota attorno ad un unico elemento digitale formato da due schermi LED ciascuno da 12,3 pollici, senza soluzione di continuità. Quadro strumenti con varie configurazioni, display di infotainment a comandi touch e grafiche moderne. Nuovo anche il tunnel centrale, con mini-leva cambio e (su allestimento Luxury) piattaforma di ricarica wireless per lo smartphone. Nuovo anche il design del volante con doppia sezione appiattita e pulsanti fisici per multimedia e ADAS. Infine, nuovi sedili anteriori in tessuto o similpelle, a regolazione elettrica, soprattutto con tecnologia zero-gravity: 20 mm di materiale memory-foam e comfort a livelli premium. Un ambiente niente male, insomma. Il bagagliaio? 507 litri il benzina (+44 litri rispetto a prima), 441 litri la PHEV (-9 litri).

I nuovi interni

Come in precedenza, MH HS si declina in due motorizzazioni. Vale la pena elencare le rispettive novità, perché non sono affatto poche.

MG HS 1.5 Sull'unità 4 cilindri in linea turbocompressa, da 1.496 cc a ciclo Miller con turbina a geometria variabile debuttano pompa dell’acqua e pompa dell’olio elettriche, per gestire in modo ottimale e mirato la distribuzione dei flussi, a tutto vantaggio dell’efficienza complessiva. 170 CV di potenza di picco disponibile a 5.500 giri/min. e 275 Nm di coppia tra 3.000 e 4.000 giri/min., quindi valori migliorati del +10% rispetto alla generazione precedente, senza penalizzare consumi (7,4-7,6 l/100 km) ed emissioni CO2 (168-173 g/km). È abbinato a trasmissione manuale a 6 rapporti o automatica a doppia frizione in bagno d’olio a 7 rapporti, cioè una soluzione completamente diversa dalla generazione uscente, sviluppata da SAIC per ''equiparare la fluidità dei sistemi a doppia frizione ai livelli dei cambi automatici con convertitore di coppia''.

Si rinnova il motore a benzina, si rinnova ancor di più il plug-in

MG HS PHEV Sostiene senza mezzi termini MG Motor che nuova HS Plug-in ''rivoluziona il concetto di ibrida con la spina''. Non ha tutti i torti. Il 1.5 Turbo a ciclo Miller da 143 CV è parte integrante di un sistema ibrido elettrico dotato di due motori: un piccolo generatore-starter da 61 kW montato a valle del motore a combustione, un secondo motore elettrico da 135 kW montato a valle della scatola del cambio e capace di muovere la vettura in autonomia. Non essendo integrato nel cambio, la fluidità di marcia e l’erogazione di potenza viene notevolmente semplificata, a tutto vantaggio del comfort e della risposta all’acceleratore. L’elevata potenza di sistema di 307 CV permette di minimizzare i rapporti del cambio automatico elettro-attuato ed abbinato al motore termico: solo 2 rapporti, diversamente dai 6 rapporti della generazione attuale. Il sistema ibrido è infine alimentato da una batteria ad alto voltaggio dalla capacità nominale di 21,4 kWh (anziché 16,6 kWh) e da oltre 100 km di autonomia in modalità EV, per valori con valori di CO2 combinati di 14 g/km (WLTP), consumi medi omologati a 0,5 l/100 km e autonomia combinata di oltre 1.000 km. Non solo guida a ''emissioni zero'': il sistema può operare sia in modalità ''in serie'', sia ''in parallelo'', quindi funzionare agevolmente anche in modalità ''full hybrid'' quando la batteria ha esaurito la maggior parte della sua energia. In full hybrid, consumi dichiarati di 5,8 l/100 km, cioè pienamente sotto controllo. Da autentica full hybrid ''alla spina'', appunto.

Sistemi di assistenza alla guida di livello 2 sono disponibili su tutti gli allestimenti previsti e includono cruise control adattivo, guida dinamica al centro corsia, mantenimento attivo di corsia con funzione di emergenza, monitoraggio angolo cieco, monitoraggio traffico trasversale posteriore, oltre a telecamera a 360° con vista sotto-vettura e le dotazioni GSR-2 attualmente obbligatorie. In particolare, tra i 14 sistemi ADAS presenti di serie, HS porta al debutto il sistema di avviso in caso di collisione per apertura portiera (DOW) e il sistema di assistenza al traffico posteriore di manovra con frenata automatica (RCTA). Come già per gli altri modelli MG completamente elettrici, e da poco anche su MG3 Hybrid+, anche la nuova generazione HS incorpora infine la tecnologia di controllo remoto tramite app iSmart con funzioni di informazione vettura, climatizzazione da remoto (per PHEV), chiusura/apertura da remoto e chi più ne ha, più ne metta.

14 sistemi di assistenza alla guida

Nuova MG HS è ufficialmente in vendita da ottobre 2024. Due allestimenti, Comfort e Luxury (+2.500 euro). La motorizzazione termica a benzina (MG HS 1.5) è quella dal listino prezzi più accessibile: si parte da 27.490 euro e vanno calcolati +2.000 euro per il cambio automatico. Al lancio, prezzo promo di 23.540 euro. La versione più speciale è tuttavia quella motorizzata plug-in hybrid (MG HS PHEV, ex MH EHS), più adatta a chi avesse in previsione una quota di percorrenza cittadina particolarmente elevata e (preferibilmente) abbia la possibilità della ricarica domestica delle batterie. Prezzi a partire da 37.990 euro: al lancio, grazie agli incentivi, prezzo promo di 32.040 euro. Senza contare che i bassi consumi ti ''rimborsano'', nel tempo, parte dell'investimento. A ognuno la sua scelta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/10/2024