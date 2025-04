Denza Z9 GT: la cinese che sfida Porsche coi suoi effetti speciali

Look e potenza fanno subito pensare che Denza Z9 GT si proponga come alternativa a due icone tedesche: la Porsche Panamera e la Porsche Taycan Sport Turismo. Con quali credenziali? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e le impressioni di guida dopo la prova in pista a Vairano.

Denza Z9 GT, berlina fastback a cinque porte con linee da Shooting Brake

La Z9 GT si presenta al pubblico italiano alla Milano Design Week: come una berlina fastback a cinque porte con proporzioni importanti.

Il design richiama quello delle shooting brake, fondendo l’eleganza di una coupé con la versatilità di una station wagon. Le sue dimensioni parlano chiaro: è un'auto di dimensioni imponenti a dispetto della linea slanciata e filante.

Misura Valore Lunghezza 5,19 m Larghezza 1,99 m Altezza 1,48 m Passo 3,12 m

Lo stile della shooting brake cinese

Il design moderno e fluido è firmato da Wolfgang Egger, noto per i suoi trascorsi in Audi e Alfa Romeo. Ma il look richiama decisamente le proporzioni e le linee di Porsche Panamera e la Porsche Taycan Sport Turismo, come dicevo in apertura.

Rispetto a queste ultime, provvedono una fanaleria più estesa e le linee tracciate sulle fiancate a delineare tratti più decisi e ricchi di particolari, in quella che sembra una sintesi tra le interpretazioni cinese ed europea del concetto di eleganza.

Tra gli elementi distintivi troviamo fari sottili e due soluzioni che vanno a vantaggio di aerodinamica ed efficienza: maniglie a scomparsa e specchietti sostituiti da telecamere, forse disponibili in opzione, come su Hyundai Ioniq 6 e Audi e-tron.

Perché dico ''forse''? Perché l'auto per l'Europa è ancora in via di definizione e sarà leggermente diversa da quella che ho provato, che è venduta sul mercato cinese. Diversa soprattutto negli interni...

Denza Z9 GT, lo schermo del retrovisore sul pannello porta

Gli interni non lasciano nulla al caso. La plancia si ispira alla seta: non solo per l'effetto tattile della pelle stesa ovunque (persino sul fondo delle tasche dei pannelli porta!) ma anche per la dolcezza delle curve che abbracciano le linee dell'auto come gli occupanti.

La prima parola che viene in mente è ''minimalismo'', ma la prima parola non è la più indicata per definire l'interno della Denza Z9 GT.

La maggior parte dei comandi è touch e i tasti fisici sono in netta minoranza, ma qui di schermi ne possiamo avere addirittura cinque:

Strumentazione digitale da 13,2 pollici

Display centrale per infotainment da 17,3 pollici

Schermo dedicato al passeggero anteriore da 13,2 pollici

Due monitor laterali sui pannelli porta per i retrovisori elettronici

Una cosa è chiara: Denza veste l'abitacolo con più cura di tante blasonate tedesche, che in molti casi, ultimamente, lasciano troppe plastiche dure a nudo nella parte bassa dell'abitacolo.

Sedili e comandi

Il comfort è esaltato dai sedili anteriori con architettura zero-gravity, ossia ideati per sostenere meglio il peso del busto e favorire la postura natuarale che il corpo assume nello spazio, a gravità zero appunto.

A cui però si aggiungono fianchetti pneumatici attivi, che si gonfiano per sostenere meglio il corpo nelle curve e si stringono per trattenerlo nelle accelerazioni più intense e in frenata.

Un dettaglio, quello dei fianchetti che si gonfiano da soli, che personalmente non ho apprezzato nella guida sportiva, perché falsa la percezione del comportamento dell'auto al limite. La prova si è svolta in pista, ricordi?

Molti dei comandi fisici sono in plastica trasparente sfaccettata, a imitare i cristalli: una soluzione già vista su BMW e di grande effetto.

Pare però che la Denza Z9 GT per l'Europa non avrà il comando della trasmissione tra i sedili fatto in questo modo, bensì una leva accanto al volante come le Mercedes: e il cristallo più grosso ce lo siamo già giocato.

Accessori e bagagliaio

Stupisce la dotazione di due mini-frigoriferi di bordo, uno da 4 litri tra i sedili anteriori e uno opzionale più capiente da 10 litri nella parte posteriore, che ruba un po' di centimetri al bagagliaio.

Proprio quest'ultimo non mi ha convinto del tutto: dati ufficiali non ne abbiamo ancora, ma pare sia intorno ai 500 litri, che non sono tanti per un'auto che sfiora i 5,20 m di lunghezza.

Denza Z9 GT, il frigo nel tunnel centrale

La shooting brake cinese sarà offerta sia con una motorizzazione ibrida plug-in sia in versione completamente elettrica, entrambe dotate di trazione integrale.

Al momento le caratteristiche sono le seguenti, ma potrebbero cambiare:

Denza Z9 GT plug-in hybrid - 870 CV e 201 km di autonomia

Denza Z9 GT elettrica - 965 CV e 630 km di autonomia

La Versione ibrida plug-in (PHEV)

Combina un motore a benzina da 2.0 litri e 207 CV con tre unità elettriche.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 3,6 secondi, mentre la batteria LFP da 38,5 kWh assicura fino a 201 km in modalità elettrica e un’autonomia totale di 1.100 km secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC.

La versione full electric della Denza Z9 GT

Accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e garantisce 630 km di autonomia nel ciclo CLTC grazie alla batteria da 100,1 kWh.

In base alle differenze che ci sono tra il ciclo di omologazione cinese e quello europeo, ci si aspetta che l'autonomia della PHEV sarà compresa tra 160 e 180 km, mentre la Denza Z9 GT elettrica raggiunga i 500 km circa.

Tutto ciò a meno di affinamenti alla parte elettrica che potrebbero vedere una riduzione della potenza massima a vantaggio della durata degli accumulatori.

Denza Z9 GT, la prova in pista a Vairano

In pista a Vairano scendo con la Denza Z9 GT in versione plug-in hybrid, che potrebbe essere la più richiesta sul nostro mercato.

L'accelerazione è pronta ed entusiasmante, con la trazione integrale e l'elettronica che - attiva anche nel driving mode più sportivo - consentono qualche lieve serpeggiamento per far capire la potenza in gioco.

Lo sprint e la progressione non mancano certo, anche se l'effetto è meno impressionante di quanto mi aspetto da 860 CV e quasi 1.000 Nm di coppia. La Ferrari 12Cilindri Spider da, diciamolo, è su un altro livello: con ''soli'' 830 CV.

Anche spinta al massimo, l'accelerazione della Denza si gestisce con facilità, mentre in ingresso curva la frenata rigenerativa rende la decelerazione meno pronta di quel che mi aspetto. Forse per questo in Italia potrebbe arrivare con freni carboceramici, ci dicono.

In curva, il peso vicino alle tre tonnellate si sente tutto, ma anche qui, ci dicono che sono in arrivo aggiornamenti all'assetto, che potrebbero mascherarlo meglio.

Lo sterzo è parso leggero e non molto comunicativo, anche se preciso. Del resto la Denza non ha ambizioni autenticamente sportive.

Ciò su cui Denza punta molto sono gli effetti speciali, consentiti dalle ruote posteriori sterzanti e che possono girare in senso opposto tra di loro.

Gli effetti speciali della Denza Z9 GT

Grazie al loro sapiente utilizzo, la Denza Z9 GT riesce a girare quasi su se stessa e a parcheggiare di muso: facendo perno sulla ruota anteriore più vicina al marciapiede e facendo entrare la coda con un movimento a compasso del posteriore, con entrambe le ruote di dietro che slittano lentamente sull'asfalto.

L'effetto wow è garantito, ma l'attivazione delle funzioni per fare manovra così richiede un certo tempo e lo stress meccanico per gomme, semiassi, cuscinetti e per l'asfalto stesso non è trascurabile. Prova ne sia l'odore di gomma bruciata al termine della manovra.

Quando arriva e quanto costerà

Già disponibile in Cina a un prezzo di circa 43.000 euro, la nuova shooting brake sportiva rappresenta uno dei primi tentativi del marchio premium Denza (di proprietà BYD e frutto di una joint venture ormai conclusa con Mercedes Benz) di conquistare anche il pubblico europeo.

Il posizionamento la vedrà sopra il top della produzione BYD, di cui Denza è lo spin-off, e perciò si attesterà oltre i 72.000 euro che ad oggi rappresentano il prezzo più alto del listino BYD. Di quanto più in alto, però, non è per ora dato sapere.

Tra le caratteristiche disponibili in funzione dell'allestimento o in opzione ci saranno probabilmente sospensioni pneumatiche, ruote posteriori sterzanti e Head-Up Display, ma è troppo presto per parlare di listini e dotazioni.

Denza Z9 GT, la plancia digitale

Quando arriva la Denza Z9 GT in Europa?

La commercializzazione in Europa della versione elettrica è prevista entro novembre 2025, mentre la Plug-in Hybrid arriverà verso febbraio 2026.

Qual è il prezzo della Denza Z9 GT?

In Cina parte da circa 43.000 euro al cambio attuale. I prezzi per l’Europa non sono stati ancora comunicati, ma saranno certamente oltre i 72.000 euro.

Quali sono le versioni disponibili della Denza Z9 GT?

Due: una ibrida plug-in da 870 CV e una completamente elettrica da 965 CV.

Che autonomia ha la Denza Z9 GT elettrica?

La versione elettrica offre fino a 630 km di autonomia nel ciclo cinese CLTC, ossia circa 500 km riportati al ciclo di prova europeo.

Chi produce la Denza Z9 GT?

La vettura è prodotta da Denza, brand di lusso creato da BYD, uno dei principali costruttori di auto elettriche al mondo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/04/2025